Nem éri meg naivnak lenni: sehol nem tart a testpozitív mozgalom. Legalábbis annyi bizonyos, ezer önelfogadást hirdető hírességre jut legalább egy, aki saját egészségét is kockáztatja, csak hogy két számmal kisebb ruhában lépjen a vörös szőnyegre. Minderre pedig jut legalább egy cég, amely dollármilliárdokat nyer az egészséges testképről alkotott össztársadalmi ellentmondásból.
Világsztárokkal tért vissza Manchesterbe vasárnap este Ariana Grande, miután a 23 éves amerikai énekesnő két héttel ezelőtti teltházas koncertje után egy öngyilkos merénylő nagy erejű pokolgépet robbantott fel a távozó tömeg közepén. KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
A legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata, és 59 sérültje van a Manchester Arena bejárati csarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt robbanásnak. A brit rendőrség szerint terrortámadás történt, egy férfi követte el a robbantást egy házi készítésű pokolgéppel, aki meg is halt a detonációban. A halottak és a sérültek között sok a gyerek és a fiatal. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: GETTY IMAGES/Christopher Furlong
"Összetörtem. Szívem mélyből nagyon sajnálom...nem találok szavakat..."- írta Ariana Grande Facebook-oldalán, miután manchesteri koncertjén terrortámadás történt. A fiatalok körében rendkívül népszerű énekesnő lemondta turnéja további koncertjeit.
Színésznők, énekesnők, modellek meztelen képei és videói árasztották el hétfő hajnalra az internetet azután, hogy hackerek hozzáfértek a hírességek mobiladataihoz: az Oscar-díjas Jennifer Lawrence, Victoria Justice, Kaley Cuoco, Brie Larson és Kirsten Dunst színésznő mellet Rihanna és Ariana Grande énekesnő, Kate Upton szupermodell bájai is láthatóvá váltak.