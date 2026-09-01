Gyászol a világ - Pánik, síró fiatalok a manchesteri terror után (Fotók)

A legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata, és 59 sérültje van a Manchester Arena bejárati csarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt robbanásnak. A brit rendőrség szerint terrortámadás történt, egy férfi követte el a robbantást egy házi készítésű pokolgéppel, aki meg is halt a detonációban. A halottak és a sérültek között sok a gyerek és a fiatal. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: GETTY IMAGES/Christopher Furlong