Felülvizsgálja a teljes sportakadémiai rendszert a Belügyminisztérium

Ferencváros;Kovács Katalin;Belügyminisztérium;átvizsgálás;sportakadémia;Kálnoki Kis Attila;

2026-07-28 21:28:00 CEST

A Ferencváros 25 milliárdos támogatásának elszámolása ugyancsak folyamatban van.

A teljes sportakadémiai rendszer működését áttekinti a Belügyminisztérium - mondta a sportért felelős államtitkár a Klubrádió Esti gyors című műsorában.

A vizsgálat része a mintegy 70 milliárd forintból létrehozott Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia is.

Kálnoki-Kiss Attila közlése szerint nem egyetlen intézményt vizsgálnak külön, hanem az egész akadémiai rendszer áttekintése zajlik. Ennek keretében a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia támogatásait is felülvizsgálják.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az akadémia 2024 óta bérleti díj nélkül használta az állami tulajdonban lévő létesítményt. Az erről szóló korábbi döntést Kovács Katalin férje, az akkori sportállamtitkár hagyta jóvá. A minisztérium új vezetése ezt az egyedi elbírálást megszünteti, így augusztus 1-jétől az akadémiának is bérleti díjat kell fizetnie, akárcsak az állami ingatlanokat használó más sportszervezeteknek.

A beszélgetés másik témája a Ferencvárosi Torna Clubnak nyújtott 25 milliárd forintos támogatás elszámolása volt. A Belügyminisztérium Kele János közérdekű adatigénylésére adott válaszából derült ki, hogy a klub március 25-én benyújtotta a projekt záró beszámolóját.

Az elszámolási kérelmet az államtitkárság munkatársai befogadták és megkezdték az ellenőrzését, majd hiánypótlásra szólították fel a Ferencvárost. Kálnoki-Kiss Attila nem tudta megmondani, mikor zárulhat le az eljárás, de azt ígérte, hogy annak eredményét teljes átláthatóság mellett mutatják be.

A tárca egyelőre nem közölt részletes adatokat arról, hogy a támogatásból jutott-e a labdarúgócsapatot működtető társasághoz vagy játékosbérekre. Az államtitkár ezt azzal indokolta, hogy ezek a kérdések magának a vizsgálatnak a részét képezik, ezért az információk idő előtti nyilvánosságra hozatala félrevezető lehetne.