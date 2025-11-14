A fuvolára és zongorára írt művek megrázó versek társaságában hangzottak el.
Hétvégén Tricikli Fesztivált rendeztek Szegeden. A laza, családias hangulatú esemény se több, se kevesebb nem akart lenni egy helyi örömünnepnél.
A napokban véget ért szegedi Thealter Fesztiválon a független társulatok hétköznapi őrületeinket vitték színre a kortárs realizmus jegyében.
Telt házas koncertekkel zárult az idei pécsi Zeneszüret Fesztivál, melynek középpontjában a száz évvel ezelőtt született zongoraművésznő, Fischer Annie életművének felidézése állt. A fesztiválon fellépett többek között Kocsis Zoltán fiával, Krisztiánnal, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar is.
Hetente egy nő életét követeli a családon belüli erőszak, a nők 20 százaléka szenved el élete során nemi erőszakot, és a nők 20 százalékát szexuálisan bántalmazták gyerekkorában Magyarországon - egyebek mellett erre hívta fel a figyelmet az MSZP szóvivője a nőket érő erőszak elleni küzdelem világnapján.