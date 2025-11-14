A magyar nők csaknem húsz százalékát megerőszakolják

Hetente egy nő életét követeli a családon belüli erőszak, a nők 20 százaléka szenved el élete során nemi erőszakot, és a nők 20 százalékát szexuálisan bántalmazták gyerekkorában Magyarországon - egyebek mellett erre hívta fel a figyelmet az MSZP szóvivője a nőket érő erőszak elleni küzdelem világnapján.