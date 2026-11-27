Eltűnt egy magyar a Fülöp-szigeteken

Egy magyar állampolgárt is keresnek a katasztrófa sújtotta Fülöp-szigeteken. A 28 éves férfi utolsó ismert tartózkodási helye Leyte szigete volt, ahol a legszörnyűbb pusztítást végezte a tájfun. A Baptista Szeretetszolgálat egy, a helyszínen dolgozó magyar munkatársa indult a felkutatására, a keresésben a helyi segítők is részt vesznek. A hivatalos tájékoztatás szerint eddig 1833 holttestet azonosítottak, a kormány 2000 és 2500 közé becsüli a halálos áldozatok számát. Nagyjából 80 ezer otthon lett a földdel egyenlővé.