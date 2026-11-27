A kicsiknek főleg játékokat, a nagyobbaknak kozmetikumokat, és persze minden korosztálynak édességet érdemes csomagolni egy-egy cipősdobozba, hogy azoknak is kerüljön ajándék a karácsonyfa alá, akik szerény körülmények között ünnepelnek.
Az Európai Bizottság bejelentése mellett elindult Caracas felé a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius missziója. Továbbra is ezreket keresnek a romok alatt, folytatódik a túlélők kimentése.
Önkénteseket is várnak, és arra kérnek mindenkit, hogy értesítsék őket, ha segítségre szoruló fedél nélküli embert látnak.
A Baptista Szeretetszolgálat 14. alkalommal szervezi meg országos karácsonyi adománygyűjtő kampányát, a Cipősdoboz Akciót. A 2017. évi kampány december 1-én 11 órakor egy sajtótájékoztató keretében indult el a fővárosi Deák téren, a Cipősdoboz Várnál.
Több településen is felmondta a Baptista Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtásra vonatkozó, önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződést, miután a Magyar Államkincstár (MÁK) költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett az adóhatóságnál ismeretlen tettes ellen, majd augusztus elején leállította a szeretetszolgálat feladatellátásának finanszírozását - közölte a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója.
Különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Baptista Szeretetszolgálat állami támogatású házi segítségnyújtás szolgáltatásával kapcsolatban – közölte a pestisrácok.hu.
Hazaérkezett Nepálból hétfőn a Baptista Szeretetszolgálat Rescue 24 nevű mentőcsapata, amelynek tagjai csaknem egy héten keresztül segítettek a földrengés áldozatainak orvosi ellátásában.
A külügyminisztérium adatai szerint 58 magyar állampolgár tartózkodik Nepálban, közülük eddig tízzel még nem sikerült felvenni a kapcsolatot. A hétvégi földrengés áldozatainak száma már 4000 fölé emelkedett.
A Baptista Szeretetszolgálat Rescue 24 elnevezésű speciális mentőcsapatának emberei rövidesen megérkeznek a földrengéssújtott Nepálba, ahol azonnal bekapcsolódnak a mentésbe.
Összesen 51 ezer 300 cipősdoboznyi ajándékot gyűjtött, majd osztott szét a rászoruló gyerekek között a Baptista Szeretetszolgálat az advent ideje alatt - tudatta a szervezet.
Országszerte 200 gyűjtőponton várják a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a cipősdoboz ajándékokat hétfő reggeltől, az akció központi gyűjtőhelye, a belváros szívében lévő Cipősdoboz Vár vasárnap nyílt meg.
Gyerekeknek vittek adományokat és víztisztító készülékkel is segítenek a túlélők ellátásában a Baptista Szeretetszolgálat magyar munkatársai a katasztrófa sújtotta Fülöp-szigeteken - közölte a segélyszervezet.
Hazaérkezett vasárnap reggel a Baptista Szeretetszolgálat háromtagú humanitárius csapata a Hayian tájfun által sújtott Fülöp-szigetekről - tájékoztatta a szeretetszolgálat az MTI-t.
Egy magyar állampolgárt is keresnek a katasztrófa sújtotta Fülöp-szigeteken. A 28 éves férfi utolsó ismert tartózkodási helye Leyte szigete volt, ahol a legszörnyűbb pusztítást végezte a tájfun. A Baptista Szeretetszolgálat egy, a helyszínen dolgozó magyar munkatársa indult a felkutatására, a keresésben a helyi segítők is részt vesznek. A hivatalos tájékoztatás szerint eddig 1833 holttestet azonosítottak, a kormány 2000 és 2500 közé becsüli a halálos áldozatok számát. Nagyjából 80 ezer otthon lett a földdel egyenlővé.
Megérkezett a Fülöp-szigetekre a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata hétfő délután - közölte a Baptista Szeretetszolgálat.
A tájfun sújtotta Fülöp-szigetekre utazik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata.