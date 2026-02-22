Amerigo Tot három pici almája

„Ha a Mindenható szobrásszá változtatna, Arp szemét kérném tőle, Moore rajzkészségét, és azt az erőt, ami Tot hüvelykujjában van” – mondta Pablo Picasso, miután jól elkvaterkáztak Amerigo Tot római műteremotthonában. A Via Margutta 7. szinte zarándokhelye volt a hatvanas-hetvenes évek kulturális-társasági krémjének, egymásnak adta a kilincset Alberto Moravia és Federico Fellini, Salvador Dalí és Marcello Mastroianni. Akkoriban már az olasz főváros művészeti életének megkerülhetetlen alakja volt a Maestro. Még fiatalon elnyerte az olasz képzőművészeti nagydíjat, a Rómába érkezőket a Termini pályaudvaron az ő homlokzata fogadja, a nevéhez fűződik a Goldoni család síremléke a Vatikánban pedig a Magyarok Nagyasszonya-kápolna domborműve is.