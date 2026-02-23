Egészségügy - A betegek fizetik meg a spórolás árát

A biológiai terápiában részesülő reumabetegek kifogásolják, hogy januártól havonta kell megjelenniük a reumacentrumokban a gyógyszereikért. Az egészségbiztosító azért szigorította a korábban negyedéves felülvizsgálatot előíró szabályt, hogy ne menjen kárba egy készítmény sem. Az állami spórolás ezzel arra a szintre jutott, hogy a meglévő gyógyszerkészletek maradéktalan felhasználásának igénye felülírta a pácienseknek azt a jogát, hogy minél egyszerűbben juthassanak hozzá a kezeléseikhez.