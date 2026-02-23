Az önkormányzattal való szerződésmegújítási vita után elvesztette pénzért vett praxisát Horváth Ákos háziorvos a XIII. kerületben. Nincs egyedül ezzel, az önkormányzatok nem feltétlen érdekeltek abban, hogy a távozó orvos pénzzé tudja tenni a praxisjogát.
A beszámolók között előfordul olyan is, hogy terápia átbeszélésekor nem esik szó a mellékhatásról. Így például arról sem, hogy a nem várt hatás következménye lehet szövet elhalás is, ami miatt végtag amputációra lehet szükség.
Mennyire van biztonságban a beteg az orvosi kezelések alatt? Mit tehetnek a rendszer szereplői az ellátási (orvosi) hibák elkerüléséért? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre próbáltak válaszokat találni a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által szervezett Betegbiztonsági Konferenciáján kedden a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) székházában.
A biológiai terápiában részesülő reumabetegek kifogásolják, hogy januártól havonta kell megjelenniük a reumacentrumokban a gyógyszereikért. Az egészségbiztosító azért szigorította a korábban negyedéves felülvizsgálatot előíró szabályt, hogy ne menjen kárba egy készítmény sem. Az állami spórolás ezzel arra a szintre jutott, hogy a meglévő gyógyszerkészletek maradéktalan felhasználásának igénye felülírta a pácienseknek azt a jogát, hogy minél egyszerűbben juthassanak hozzá a kezeléseikhez.
Elméletben már nem lenne garantálható a betegbiztonság, a gyakorlatban is csak azért működik, mert az orvosok és szakdolgozók "a hátukon viszik" az ellátást - derült ki a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) és a Szinapszis közvélemény-kutató cég közös, 300 orvos és 500 beteg megkérdezésével készült reprezentatív felméréséből, amelyet tegnap ismertettek egy budapesti sajtótájékoztatón.