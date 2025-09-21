A csók az emberi érintkezés egyik legmeghittebb formája. Megkülönböztetünk romantikus vagy szerelmi csókot, amely elsősorban egy kialakuló kapcsolat jellemzője, illetve erotikus vagy szexuális csókot, amely az intim együttlét előjátéka. A két forma közötti határ nem éles, az első könnyen átalakulhat a másik típussá. Bár kultúránként eltérhet a kivitelezése, igen valószínű, hogy a csók mélyen gyökerező genetikai háttérrel rendelkezik. Mi lehet vajon az evolúciós eredete és milyen élettani változásokkal jár a csókolózás?
„Ha nem is tudok változtatni azon, ami a valóságban történt, legalább írásban helyreállíthatom a rendet” – mondja a dán írónő, aki nemrég Budapesten járt a PesText Nordic kétnapos irodalmi fesztiválján, melyet az idén húszéves Skandináv Ház ünneplése alkalmából rendeztek. A dinoszaurusz tolla, a Tintagomba és a Fehér virágok című regények szerzőjével Molnár T. Eszter – aki dán írókollégájához hasonlóan biológus – beszélgetett a pódiumon, majd a Nyitott mondat felkérésére meginterjúvolta Sissel-Jo Gazant.
Molnár T. Eszter korábban biológusként dolgozott, így viszonylag későn kezdett el könyveket megjelentetni. Rendkívül termékeny, a szépirodalmi kötetei mellett ifjúsági regényeket, krimit, meséket, sőt még verseket és drámákat is írt, idén is három kötete jelent meg. Hidegkút című új regényében a lányuk elvesztése miatt elvált szülők és a trauma következtében elnémult, iskolai problémákkal küszködő fiúk életének mélyébe tekintünk be.
A korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak a kísérletek, három helyett azonban csak két évig lesz tantárgy a biológia.
Kezdetben vala az üres ökológiai fülke. Amit aztán jól kitöltenek a beléje szabaduló élőlények. Esznek, isznak, alkalmazkodnak, s ha szerencséjük van, évmilliókig is elmulatnak. Mígnem kitör egy vulkán, becsapódik egy meteorit, netán megjelenik az intelligencia és magával hozza kedvenc háziállatait. Ilyenkor vagy belepusztulnak, vagy kezdhetik elölről – máshol, másik fülkében.
Honnan jöttünk, és hova tartunk?A kérdés megválaszolására ezúttal a biológiához fordulok, annak is a fejlődéstörténeti ágához, az evolúcióhoz. A modern társadalomtudomány, ma már gyakran hívja segítségül a biológiát. Azt a rövid kis okfejtésemet politikusoknak írom, és csak annyit veszek át Richard Dawkins "Az önző gén" című művéből, amennyit szükséges a modern politika egy más szemléletű megértéséhez.
A kevés mozgással járó életmód az évszázadok folyamán meggyengítette az emberi csontvázat.
Biológiai terápiás centrum nyílt a budapesti Tűzoltó utcai gyermekklinikán a gyermekreumatológiai betegségek kezelésére, melyet az év elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is támogatja a kezelést. Constantin Tamás, a gyermekreumatológiai osztály vezetője elmondta, az ízületi betegség már nem az idős kor velejárója, egyre több gyermek és fiatal szenved az ízületek gyulladásától.