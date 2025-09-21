A romantikus csók eredete

A csók az emberi érintkezés egyik legmeghittebb formája. Megkülönböztetünk romantikus vagy szerelmi csókot, amely elsősorban egy kialakuló kapcsolat jellemzője, illetve erotikus vagy szexuális csókot, amely az intim együttlét előjátéka. A két forma közötti határ nem éles, az első könnyen átalakulhat a másik típussá. Bár kultúránként eltérhet a kivitelezése, igen valószínű, hogy a csók mélyen gyökerező genetikai háttérrel rendelkezik. Mi lehet vajon az evolúciós eredete és milyen élettani változásokkal jár a csókolózás?