Bóna Szabolcs: Augusztus 14-én kezdik utalni az előrehozott agrártámogatásokat

mezőgazdaság;agrártámogatások;Bóna Szabolcs;

2026-08-07 21:13:00 CEST

Mintegy 106 milliárd forint juthat el hetekkel korábban a gazdálkodókhoz, az előleg pedig akár a támogatás 75 százalékát is elérheti.

A Magyar Államkincstár augusztus 14-én indítja el a közvetlen agrártámogatások egy részének előrehozott kifizetését, így a korábban megszokott októberi időpont helyett már augusztus közepétől pénzhez juthatnak az érintett gazdálkodók.

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter péntek esti Facebook-videójában azt mondta, az előleg mértéke akár 75 százalék is lehet. Bóna Szabolcs jelezte, elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatását utalják, augusztus végén pedig megkezdődik az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás kifizetése is. Ezzel összesen mintegy 106 milliárd forint érkezhet meg a jogosultakhoz a korábbi éveknél hetekkel hamarabb. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem új támogatási programról van szó, hanem már meglévő források korábbi kifizetéséről. Ennek most azért van különös jelentősége, mert a gazdáknak egyszerre kell finanszírozniuk a termelést, a takarmányt, az energiát, a béreket és a következő év előkészítését.

Az előrehozott utalások csak azoknál a kérelmeknél indulhatnak el, amelyek ellenőrzése már lezárult. Bóna Szabolcs azt mondta, arra törekednek, hogy a lehető legtöbb gazdálkodó minél hamarabb hozzájusson a neki járó támogatáshoz.

A politikus az idei aszályt, a szélsőséges időjárást és a több ágazatot sújtó piaci nehézségeket a mezőgazdasági vállalkozások számára komoly terheknek nevezte. Azt is közölte, hogy az előző kormánytól örökölt költségvetési helyzet szerinte nem ad elegendő mozgásteret, ezért olyan intézkedésekben kell gondolkodniuk, amelyekhez nincs szükség további költségvetési pénzre.

A miniszter szerint a válsághelyzeteket a termékpályák szereplőivel közösen szeretnék megoldani. Ebbe szükséges bevonni a finanszírozó bankokat, a termőföld-tulajdonosokat és minden olyan szereplőt, amely a gazdálkodáshoz szükséges erőforrásokat biztosítja. Úgy fogalmazott, ha az agráriumban is fel tudják mutatni ezt az együttműködést, és mindenki kellő önmérsékletet tanúsít, akkor a jelenlegi krízishelyzet is csak egy rossz emlék lesz a jövőben.