2026-01-08 15:58:00 CET

78 perccel korábban futott be egy vonat Romániában, várakoznia kellett, hogy betartsa a menetrendet

Brassóból Segesvárra menetrend szerint 16 óra 41 perckor kellett volna beérnie, de a 128 kilométeres távot 4 óra 13 perc helyett szűk három óra alatt megtette. Nem ez volt az egyetlen vonat, amely nemhogy késett, hanem „sietett” az új év első napjaiban.