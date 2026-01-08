78 perccel korábban futott be egy vonat Romániában, várakoznia kellett, hogy betartsa a menetrendet

78 perccel korábban érkezett meg egy vonat Brassóból Segesvárra, mint a menetrendben tervezett időpont – írja a Club Feroviar nevű vasúti szakportál beszámolója alapján a Transtelex.
Az eset még január elsején történt. A Transferoviar Călători IR 10031-es vonata a menetrendben jelzett 12 óra 28 perckor indult Brassóból Kolozsvár felé, ahová 331 kilométer megtétele után 20 óra 5 perckor kellett megérkeznie. Az első megállója Segesváron volt, ahová a menetrend szerint 16 óra 41 perckor, tehát 4 óra és 13 perc vonatozás után kellett volna beérnie, de a 128 kilométeres távot 2 óra és 55 perc alatt megtette, vagyis 15 óra 23 perckor már meg is érkezett. A szerelvénynek így be kellett várnia a menetrend szerinti 16 óra 42 perces indulást Kolozsvár felé.
A Club Feroviar cikke szerint nem egyszeri esetről van szó, másnap, január 2-án is a menetrendben szereplő időponthoz képest 34 perccel korábban érkezett meg az említett járat. Sőt, a CFR Călători Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia járata is 23 perccel érkezett korábban aznap, mint az a menetrendben szerepelt. A CFR nemzetközi járata január 3-án 21 perccel, míg január 4-én 15 perccel érkezett korábban, mint a menetrendben szerepel.
A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt egyébként decemberben arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Magyarországon a személyszállító vonataik pontossága az előző hónapban 76,66 százalékos volt, míg a 20 perc feletti késések aránya 6,5-ről 4 százalékra csökkent tavaly novemberhez képest.