Románia;Kolozsvár;menetrend;vonatközlekedés;Segesvár;Brassó;

Képünk illusztráció.

78 perccel korábban futott be egy vonat Romániában, várakoznia kellett, hogy betartsa a menetrendet

Brassóból Segesvárra menetrend szerint 16 óra 41 perckor kellett volna beérnie, de a 128 kilométeres távot 4 óra 13 perc helyett szűk három óra alatt megtette. Nem ez volt az egyetlen vonat, amely nemhogy késett, hanem „sietett” az új év első napjaiban. 

78 perccel korábban érkezett meg egy vonat Brassóból Segesvárra, mint a menetrendben tervezett időpont – írja a Club Feroviar nevű vasúti szakportál beszámolója alapján a Transtelex

Az eset még január elsején történt. A Transferoviar Călători IR 10031-es vonata a menetrendben jelzett 12 óra 28 perckor indult Brassóból Kolozsvár felé, ahová 331 kilométer megtétele után 20 óra 5 perckor kellett megérkeznie. Az első megállója Segesváron volt, ahová a menetrend szerint 16 óra 41 perckor, tehát 4 óra és 13 perc vonatozás után kellett volna beérnie, de a 128 kilométeres távot 2 óra és 55 perc alatt megtette, vagyis 15 óra 23 perckor már meg is érkezett. A szerelvénynek így be kellett várnia a menetrend szerinti 16 óra 42 perces indulást Kolozsvár felé.

A Club Feroviar cikke szerint nem egyszeri esetről van szó, másnap, január 2-án is a menetrendben szereplő időponthoz képest 34 perccel korábban érkezett meg az említett járat. Sőt, a CFR Călători Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia járata is 23 perccel érkezett korábban aznap, mint az a menetrendben szerepelt. A CFR nemzetközi járata január 3-án 21 perccel, míg január 4-én 15 perccel érkezett korábban, mint a menetrendben szerepel.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt egyébként decemberben arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Magyarországon a személyszállító vonataik pontossága az előző hónapban 76,66 százalékos volt, míg a 20 perc feletti késések aránya 6,5-ről 4 százalékra csökkent tavaly novemberhez képest.

A Jontama nevű kóbor háziállatot érte a megtiszteltetés, miután elődje, Nitama novemberben eltávozott az élők sorából. 