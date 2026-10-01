A büntetés-végrehajtás balatonlellei felújított tóparti üdülőjében még egy utolsó tréningen vettek részt a marcona távozók. Szóba került ott a rekreáció, majd egy másik alkalommal az integráció fontossága is.
Az ellenzéki párt nem támogatja az általuk fenntarthatatlannak tartott ünnepi programokat, így a tűzijátékot vagy a légiparádét sem.
Az új elnök jelezni kívánja, hogy a káosznak vége, Amerika újra működik. Trump közben díszsortüzet és átrepülő vadászgépeket szervez magának.
Szakmai fórummal egybekötött búcsúbulit tartott a nyomtatott kiadásról lemondó Színház folyóirat a Jurányi Közösségi Házban szerda este. Tompa Andrea főszerkesztő elmondta, miután áprilisban a folyóirat eddigi fő támogatója, a Nemzeti Kulturális Alap hat hónapra nyújtott a korábbi éveknél kevesebb – 6 milliós forintos – támogatást, elhatározták, nem készítenek ilyen körülmények között több nyomtatott lapszámot.
Koncertekkel, tárlatvezetésekkel, filmvetítéssel, éjszakai nyitva tartással, különleges programokkal köszön el látogatóitól a február 15-én éjfélkor három évre bezáró Szépművészeti Múzeum.