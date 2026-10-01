Két búcsúbulit is tartott a Balatonnál az október 1-jétől megszűnt Országgyűlési Őrség vezetősége

A büntetés-végrehajtás balatonlellei felújított tóparti üdülőjében még egy utolsó tréningen vettek részt a marcona távozók. Szóba került ott a rekreáció, majd egy másik alkalommal az integráció fontossága is.