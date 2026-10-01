Két búcsúbulit is tartott a Balatonnál az október 1-jétől megszűnt Országgyűlési Őrség vezetősége

üdülő;büntetés-végrehajtás;Balatonlelle;megszűnés;Országgyűlési Őrség;búcsúbuli;

2026-10-01 10:18:00 CEST

A büntetés-végrehajtás balatonlellei felújított tóparti üdülőjében még egy utolsó tréningen vettek részt a marcona távozók. Szóba került ott a rekreáció, majd egy másik alkalommal az integráció fontossága is.

Az Országgyűlési Őrség parancsnoka és helyettesei szeptemberben két „búcsúbulit” is tartottak Balatonlellén a büntetés-végrehajtás frissen felújított tóparti üdülőjében – írja a 24.hu október 1-jén csütörtökön. Ettől a naptól az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség. Utóbbi személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerültek. Az Országgyűlési Őrség mostantól a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket.

Ezt megelőzően szeptember közepén – a 24.hu értesülései szerint – az őrség parancsnokától az osztályvezetőkig – egy húsz fős társág – számára három napos rendezvényre béreltek helyet a BVOP Országos Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. Majd néhány nappal később a szűkebb vezetés ismét levonult az üdülőbe. Szeptember 22. és 25. között nyolcan vettek részt az újabb „rekreációs tréningen”.

Lisoczki László országgyűlési dandártábornok, az őrség parancsnoka a lapnak elismerte, hogy a rendezvényeket megtartották. Az írta, hogy az első, az „állomány részére szervezett trénig” célja „a hosszabb időn át szolgálatot ellátó állomány rekreációja” volt. Az ezt követő vezetői értekezleten pedig „az integráció során jelentkező feladatokat” egyeztették az Orbán-kormány idején létrehozott 400 fős őrséget érintően. Lisoczki helyettese, Kovács Kálmán már át is igazolt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetésébe.

A portál emlékeztetett, hogy az Országgyűlési Őrség körül korábban is akadtak gondok. Még 2023-ban egy „Malac varázs” elnevezésű állománybulin zaklatás történt. A testület egyik alezredese ittas állapotban többeket inzultált az ott lévő nők, kollégák közül. Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közlése szerint a katonai bűncselekmény miatt indított eljárás továbbra is folyamatban van, de gyanúsított még nincs.