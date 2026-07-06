Ehhez az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára is szükség volt.
Kérdés, hogy a kormánypárti sajtóban hatalmas karácsonyi ajándékként reklámozott fejlesztés indítása újra a viszály almáját gurítja-e a Fővárosi Közgyűlés tagjai közé.
A főpolgármester a választáson ellene induló Vitézy Dávidot nevezte a környezetromboló beruházás „védőszentjének”.
A beruházás ellen tiltakozó budapesti lakók a minisztert emlékeztették korábbi ígéretére, amely szerint a helyiek ellenére semmiféle építkezés nem lesz Magyarországon.
Aligha lehet a Hamzsabégi sétány tönkretétele az újbudaiak érdeke – üzente a XI. kerület polgármestere Lázár János építési és közlekedési miniszternek.
Ismeretlen férfit gázolt el a Városliget-elágazás és Kőbánya-teher állomás között a Nyugati pályaudvarról Ceglédre tartó személyvonat péntek délután. A férfi a helyszínen meghalt - mondta el a Mávinform sajtóügyeletese.