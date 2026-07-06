Gázolás a budapesti körvasúton

Ismeretlen férfit gázolt el a Városliget-elágazás és Kőbánya-teher állomás között a Nyugati pályaudvarról Ceglédre tartó személyvonat péntek délután. A férfi a helyszínen meghalt - mondta el a Mávinform sajtóügyeletese.