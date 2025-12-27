Kiírták a közbeszerzési pályázatot a déli körvasút harmadik ütemére

közbeszerzés;fővárosi önkormányzat;viták;vasútfejlesztés;budapesti körvasút;

2025-12-27 18:22:00 CET

Kérdés, hogy a kormánypárti sajtóban hatalmas karácsonyi ajándékként reklámozott fejlesztés indítása újra a viszály almáját gurítja-e a Fővárosi Közgyűlés tagjai közé.

Hatalmas karácsonyi ajándékot kapott Budapest a kormánytól – írta a Világgazdaság. A NER sajtóbirodalmát irányító Mediaworks lapja vette észre szombaton, hogy még december 24-én szerdán megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a déli körvasút harmadik ütemének tervezésére és kivitelezésére a közbeszerzési eljárás hirdetménye. A kiírást a lap úgy értelmezte, hogy folytatódhat Budapest elmúlt száz évének legnagyobb vasútfejlesztése. A megrendelő a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium, és a tárcához 2026. február 16-ig lehet benyújtani az ajánlatokat, a kiírásban szereplő vasútépítése munkálatokat pedig 44 hónap alatt kell elvégeznie a nyertes pályázónak.

A nyertes ajánlattevő feladata az építési és közlekedési minisztérium által rendelkezésre bocsátott műszaki kötetek alapján a „Budapest Déli Körvasút III. ütem, Ferencváros állomás átépítése építési beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése. A hirdetmény alapján a megvalósítandó feladat az országos vasúti pályahálózat részét képező 1. számú vasútvonalon, Ferencváros vasútállomás területén, 3,9 vonalkilométer hosszban történő vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése, azokra a szükséges jóváhagyások megszerzése, valamint a tervekben foglaltak megvalósítása.

A hirdetmény szerint a beruházás keretében átépítik a Ferencváros vasútállomást, megépül 13,2 vonalkilométer vágány és több mint 51 vágánykilométer felsővezeték is.

Átépítik az Üllői úti vasúti hidakat is, a Gubacsi út felett pedig új vasúti híd épül. Emellett három gyalogos aluljárót is kialakítanak az Üllői úton, a Balkán utcában és a Balkán parkban. – Miután a második ütemben a magyar vasúthálózat egyik legnagyobb forgalmú szakaszán a Ferencváros és Kelenföld vasútállomások közötti részt újítják fel, a harmadik ütemben az úgynevezett bújtatás tervezésre és kivitelezésre több mint 86 milliárdot különítenek el, további 58 milliárdból pedig új megállót kap a Népliget, és 20 milliárdból folytatják a 4. ütemben a környezetrendezést – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Kérdéses, hogy az új tervek a korábbiakhoz hasonló vitát gerjesztenek-e a jelenlegi kormányzat és a főváros között, hiszen az említett kelenföldi szakasz is folyamatos per alatt áll. Karácsony Gergely főpolgármester éppen a környezetvédelmet figyelmen kívül hagyó, a városban jelentős fakivágásokhoz vezető projekt ellen korábban rendre bírósághoz fordult, és az eljárásokban a déli körvasút környezetvédelmi engedélyét többször is megsemmisítették. Az ügy fokozta a vasútfejlesztést támogató Vitézy Dávid, a tavaly október óta a fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közötti feszültséget, miközben az Orbán-kormány visszavonta a budapestiek számára fontosabb budai fonódó villamoshálózat kivitelezési tenderét.