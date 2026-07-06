Kiemelték és elszállították a régi vasúti hidat a Bartók Béla útnál

Budapest;Vitézy Dávid;Bartók Béla út;budapesti körvasút;

2026-07-06 07:43:00 CEST

Ehhez az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára is szükség volt.

A Déli Körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában – írja Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében az áll, hogy

a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki és szállították el.

A tárcavezető hangsúlyozza, hogy a több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása. A műveletet – idézi fel a miniszter – kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, ezért külön köszönet illeti a környéken élők türelmét és a közlekedők megértését.

Vitézy Dávid posztjában arra is kitér: a Déli Körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasz a jelenlegi két vágány helyett három-négy vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitásszűkületét. Ennek köszönhetően több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd, új megállók épülnek Nádorkertnél, Közvágóhídnál és Népligetnél – utóbbi kivitelezési tenderét Lázár János leállította, de újra fogják indítani –, így sokkal többen választhatják a vasutat az autó helyett. „A Déli Körvasút nemcsak a tehervonatokról szól, a beruházás nélkül nem lehet érdemben fejleszteni a főváros és az agglomeráció elővárosi és távolsági vasúti közlekedését” – hangsúlyozza a miniszter.