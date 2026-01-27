Svédország 13 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt

korhatár;Svédország;büntethetőség;bűnbandák;

Arra hivatkoznak, hogy a bűnbandák egyre fiatalabb gyerekeket toboroznak, akik így komolyabb jogi következmények nélkül követhetnek el erőszakos bűncselekményeket.

A svéd kormány a jelenlegi 15 évről 13 évre csökkentené a büntethetőség alsó korhatárát a legsúlyosabb bűncselekmények esetében. A javaslat célja megállítani azt a riasztó tendenciát, hogy bűnbandák egyre fiatalabb gyerekeket toboroznak erőszakos cselekmények – akár gyilkosságok vagy robbantások – elkövetésére, kihasználva, hogy a kiskorúakat eddig nem fenyegette komoly jogi következmény.

A BBC beszámolója szerint Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy az ország „vészhelyzetben van”, és a gyerekek bűnözői hálózatok általi felhasználásának megállítása „kulcsfontosságú feladat”. A tervezet csak a legsúlyosabb bűncselekményekre vonatkozna

– például gyilkosságra, gyilkossági kísérletre, bombamerényletre, fegyveres bűncselekményre és súlyos nemi erőszakra –, viszont egyes esetekben akár börtönbüntetés is kiszabható lenne.

A Svéd Bűnmegelőzési Tanács adatai szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott a 15 év alatti gyanúsítottakhoz köthető regisztrált bűncselekmények száma. A 2022-ben hatalomra került kormány már korábban is azt ígérte, keményen fellép a szervezett bűnözéssel szemben. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint a gyerekeket „kíméletlenül kihasználják a bűnözői hálózatok”, és a lépés egyszerre szolgálja a fiatalok és az áldozatok védelmét.

A javaslat azonban ellenállásba ütközött. A rendőrség attól tart, hogy a szigorítás épp ellenkező hatást válthat ki, és még fiatalabb gyerekeket sodorhat a bűnözés felé. A helyi börtönszolgálat és más csoportok szerint a rendszer nincs felkészülve ilyen korú elkövetők fogadására, fogva tartásuk sértheti a gyermekek jogait. Fredrik Hjulström helyhatósági vezető a svéd közmédiának azt mondta, a tervezet „nem tartalmaz tényszerű érveket”, és inkább politikai haszonszerzésnek tűnik a szeptemberi választások előtt. A törvényjavaslatot most a Svéd Jogalkotási Tanács vizsgálja meg, mielőtt a parlament elé kerülne. Ha elfogadják, már a nyáron hatályba léphet.