Hibás adatok alapján szabják a büntetéseket

Nincs minden rendben az új lézeres szuper traffipaxokkal, azok ugyanis már kisebb mozgatásra is félremérnek. A műszerek szoftverei így vélhetően hibásak, a rendőrség viszont a hiba kijavítása helyett inkább a vétkesnek vélt autósok büntetésit postázza. A tavaszi üzembe helyezés óta több különös eset is történt, most egy zalaegerszegi férfi hajtott az eszköz szerint túl gyorsan.