nepszava.hu;

Informatika;szerződések;zongora;közvélemény-kutatás;autók;Sándor-palota;beszerzések;Novák Katalin;bútorok;

2023-05-16 08:34:00

Csak úgy repkednek a tízmilliók a Sándor-palotából zongorára, autóflottára és új bútorokra is

Egy év alatt a köztársasági elnök szinte mindent megújított, kicserélt, lecserélt a hivatalában.

Novák Katalin államfő 2022. május 12-én költözött be munkahelyére, a budavári Köztársasági Elnöki Hivatalba (KEH), amelyet júniustól az épület elnevezése nyomán hivatalosan is Sándor-palotaként kell majd emlegetni, és amelyben a tavaly megkötött szerződései alapján sok minden más is megváltozott – szúrta ki az mfor.hu a dokumentumok alapján.

Az elmúlt egy évben sok-sok tíz millió forintot áldoztak arra, hogy Novák Katalinra szabják az épület berendezését és működését. Múlt decemberben a Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 66,4 millió forintért beszereztek egy Steinway&Sons versenyzongorát az állami protokoll feladatok ellátására. Ezzel lecserélték a 2010-ben még Schmitt Pálnak vásárolt 2,5 milliós zongorát.

Új irodai bútorokra a KEH a Nowy Styl Hungary Zrt.-vel, Európa egyik legnagyobb iroda- és közösségi bútorgyártójával kötött egy 67,7 millió forintos megállapodást. Az autóflottát is frissítették a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel kötött összesen közel 280 millió forintos beszerzésekkel. „Vettek 5 darab elektromos autót 92,4 millió forintért és terepjárót 17,9 millió forintért, továbbá a Várkapitányság Zrt.-től kibéreltek 77 darab parkolóhelyet 42,7 millió forintért 2023-ra a Várgarázs 2-ben” – írja a lap.

A szerződéslistából az is kiderült, hogy az államfőnem kiemelten fontos az informatika, és a rendszerre, a hálózatra az ezközfejlesztésre csaknem 200 millió forintot költöttek. Ami még említésre méltó, hogy potom 10 millió forintért még közvélemény-kutatásra is futotta: szerződést kötöttek a Fidesz-közeli Kutató Piac- és Véleménykutató Kft.-vel. Ennek a múlt pénteken meg is lett az eredménye, ugyanis a Nézőpont Intézet kutatása szerint „a magyarok többsége elégedett Novák Katalin köztársasági elnök eddigi munkájával és ennek hátterében az áll, hogy tevékenysége összhangban van az elvárásokkal”.