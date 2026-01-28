Azonban a képeknek a Metropolitan Operában kell maradniuk, a tulajdonos nevét egy emléktáblán tüntetnék fel.
Káprázat és valóság Marc Chagall képein a bilbaoi Guggenheim Múzeum időszaki tárlatán.
„Chagall, a muzsika diadala” címmel 2016. január végéig látható kiállítás nyílt meg a Párizsi Filharmónia termeiben. A megemlékezés kezdeményezője Mihail Rudy zongorista, a festőnek hosszú esztendőkön át jó barátja volt. Elmondta, hogy a párizsi Garnier operaház freskójának alkotója nem volt igazán vallásos zsidó, viszont a Talmudból származó haszid filozófiai eredetű zsinagógai dallamok kísérték végig egész életét, mondhatni a hittől függetlenül. Amíg csak élt, ha tehette, egyetlen valamirevaló hangversenyt sem szalasztott el.
Meghosszabbítva tart nyitva szombaton és vasárnap a Marc Chagall és Ámos Imre művészetét bemutató ikerkiállítás, amelynek vasárnapi zárásán a Bozsik Yvette Társulat táncelőadása látható majd a Magyar Nemzeti Galériában.