Közelkép - Chagall, a zeneimádó festőművész

„Chagall, a muzsika diadala” címmel 2016. január végéig látható kiállítás nyílt meg a Párizsi Filharmónia termeiben. A megemlékezés kezdeményezője Mihail Rudy zongorista, a festőnek hosszú esztendőkön át jó barátja volt. Elmondta, hogy a párizsi Garnier operaház freskójának alkotója nem volt igazán vallásos zsidó, viszont a Talmudból származó haszid filozófiai eredetű zsinagógai dallamok kísérték végig egész életét, mondhatni a hittől függetlenül. Amíg csak élt, ha tehette, egyetlen valamirevaló hangversenyt sem szalasztott el.