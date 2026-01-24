Családok kerülhetnek életveszélybe

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FvF) 10 különböző típusú szén-monoxid (CO)-riasztó készüléket vizsgált meg és mindössze egy volt megfelelő. A vizsgálaton megbukott 9 vészjelző mindegyikénél súlyos kockázat meglétét állapítottak meg, ezért azokat azonnal kivonták a forgalomból.