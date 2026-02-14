Vonakodnak a tagállamok a széndioxidkvóta kiterjesztésére a lakosságra, miközben a késlekedéssel egyre nehezebb lesz a klímacélok teljesítése.
Az európai gazdaság szereplőire és a háztartásokra is kötelezettségeket rónak a károsanyag-kibocsátást radikálisan csökkentő javaslatok
A nehéz járműveknek kevesebbet kell majd fogyasztaniuk, és kevesebb széndioxidot kell kibocsátaniuk. Kezdetét vette az EU új stratégiája, amelynek célja a közlekedés által okozott káros anyag-kibocsátás további csökkentése az autópályákon.