Az Európai Unió hadat üzen a CO2-nek

A nehéz járműveknek kevesebbet kell majd fogyasztaniuk, és kevesebb széndioxidot kell kibocsátaniuk. Kezdetét vette az EU új stratégiája, amelynek célja a közlekedés által okozott káros anyag-kibocsátás további csökkentése az autópályákon.