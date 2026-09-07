Ratko Mladić belgrádi búcsúztatása ismét felszínre hozta a kilencvenes évek máig élő örökségét. A stadionok kemény magjai, az állami intézmények, a pártközpontok és az alvilág kapcsolatai évtizedek óta egymást erősítik, miközben a másik neves fővárosi klub, a Partizan szerepe látványosan háttérbe szorult.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi közleménye lényegében megerősítette azt a lapértesülést, hogy a Ferencváros labdarúgó csapata szponzorációs szerződést köt az orosz óriásvállalattal, a Gazprommal. A kilátásba helyezett megállapodás azért is meglepő, mert a Népszavának nyilatkozó szakértő szerint elkerülhetetlen, hogy a Gazprom is hamarosan az Európai Unió szankciós listájára kerüljön.
Tíz év telt el azóta, hogy az FTC labdarúgói a Juventus elleni torinói győzelemmel (1-0) elhódították a Vásárvárosok Kupáját. Az 1965-ös diadal után az 1975-ös KEK-döntő volt a tét. Akkoriban a legjobb 16 közé jutás nem keltett semmiféle feltűnést, a nyolcaddöntős szereplést „történelminek” nevezni nevetség tárgya lett volna.
A szerb ellenfelétől elszenvedett veresége ellenére a magyar bajnokcsapat a korábbi, Monaco elleni sikernek köszönhetően továbbra is vezeti a labdarúgó Európa-liga H csoportját.
A szerb Crvena Zvezda labdarúgócsapatának első és második idegenbeli Bajnokok Ligája-csoportmeccsét - Liverpoolban és Párizsban - vendégszurkolók nélkül rendezik meg az európai szövetség (UEFA) pénteki döntése értelmében.
Az utóbbi hetekben sikert sikerre halmozott a szerb sportélet. Nem lehet azonban fogalmunk arról, déli szomszédunknál időnként milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az egyes kluboknak. A szerb titoknak mentünk utána.
Múlt pénteken káoszba torkollott a Montenegró-Oroszország Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. A vendégek kapusát, Akinfejevet petárdával dobták fejbe. A találkozó akkor még folytatódott ugyan, de amikor a második félidő derekán a hazai „szurkolók” ismét dobálózni kezdtek, a német játékvezető lefújta a meccset. A balkáni szurkolók az utóbbi években számos botrányt okoztak. Európában. Több szurkolói csoport szélsőséges nacionalistákkal, illetve az alvilággal áll kapcsolatban.
Belgrádban tüntetést rendeztek a Crvena Zvezda szurkolói amiatt, mert pénteken Isztambulban, a belgrádi együttes Galatasary elleni kosárlabda Euroliga mérkőzésén megkéselték egy szurkolóját, a 25 éves Marko Ivkovicot.