Cseresznyéskert jazzköntösben

Csehov az irodalom és a zene egyedi szimbiózisát teremtette meg, írásai ezért a mai napig inspirálják a kortárs művészeket rendhagyó adaptációk elkészítésére. Most láthatta a közönség szeptember elején először színpadon a XX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Cseresznyéskert új balett verzióját. Feledi János koreografálásában és rendezésében, a darab zenéjét a magyar jazzszíntér egyik legsokoldalúbb zongoristája, egyben a legkedélyesebb „kordonbontója”, Sárik Péter jegyezi.