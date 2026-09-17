Csehov az irodalom és a zene egyedi szimbiózisát teremtette meg, írásai ezért a mai napig inspirálják a kortárs művészeket rendhagyó adaptációk elkészítésére. Most láthatta a közönség szeptember elején először színpadon a XX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Cseresznyéskert új balett verzióját. Feledi János koreografálásában és rendezésében, a darab zenéjét a magyar jazzszíntér egyik legsokoldalúbb zongoristája, egyben a legkedélyesebb „kordonbontója”, Sárik Péter jegyezi.
Senkálszky Endrével tán a legnagyobb élő erdélyi színész távozott a századik évében. 97 esztendősen még színpadra lépett, ezzel ő volt Európa legidősebb, még aktív színésze. A Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja, sokszorosan kitüntetett művész.
Valóban, századszor is bejött, ahogy az egyik összeállítás címében is ígérte a múlt század legnépszerűbb kabarétréfáiból készült összeállítást. Természetesen most is nevettünk Csehov Cseresznyéskertjének pompás paródiáján. (Azóta kijavították a darab címének rossz fordítását, mert a szerző oroszul Medgyeskertet írt a darab fölé.)