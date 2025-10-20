Tüzérségi lövedék hullott egy amerikai autópályára, megsérült JD Vance testőrségének járműve is

amerikai tengerészgyalogság;tüzérségi lövedékek;Dél-Kalifornia;JD Vance;

2025-10-20 15:58:00 CEST

Idő előtt robbant fel egy tüzérségi gránát egy katonai bemutatón, amelyen az amerikai tengerészgyalogság fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték. Az ügyben vizsgálat indult.

Egy éles tüzérségi lövedék idő előtt robbant fel egy katonai bemutatón Dél-Kaliforniában, amikor a tengerészgyalogság 250. évfordulóját ünnepelték – számolt be róla a The Guardian. A rendőrségi jelentés szerint a lövedék repeszdarabjai az Interstate 5-ös sztrádára hullottak, ahol többek között a közúti járőrök járművét és J. D. Vance amerikai alelnök biztonsági kíséretéhez tartozó motorkerékpárt is eltaláltak.

J. D. Vance alelnök – aki korábban tengerészgyalogos volt és Irakban is szolgált – Pete Hegseth védelmi miniszterrel együtt látogatott el a San Diego megye északi részén található katonai bázisra, ahol a tengerészgyalogság fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték. A 155 mm-es gránátból kieső repeszek az autópálya rámpáján parkoló járművekre hullottak. A baleset idején az autópályát Gavin Newsom kaliforniai kormányzó utasítására lezárták, miután megtudta, hogy a hadsereg eredetileg nem tervezte a forgalomkorlátozást.

A kaliforniai autópálya-rendőrség (CHP) a szombati gyakorlat előtt ideiglenesen lezárta az autópálya 27 kilométeres szakaszát, ami miatt súlyos torlódások alakultak ki. A gyakorlatot az incidens után azonnal leállították, és a területet átvizsgálták, de nem találtak repeszeket. A Camp Pendleton-i tengerészgyalogság szóvivője a New York Timesnak elmondta, hogy tudnak a CHP jelentéséről, és vizsgálat folyik az ügyben.

Newsom élesen bírálta az eseményt, „abszurd erődemonstrációnak” és „teljesen indokolatlannak” nevezve azt. A demokrata kormányzó szerint „éles lőszert kilőni egy forgalmas autópálya fölött nemcsak helytelen, hanem veszélyes is”, és hozzátette: „Az elnök az egóját helyezi a felelősség elé ezzel a közbiztonságot semmibe vevő hozzáállással.”

A tengerészgyalogság tisztviselői szerint a gyakorlat nem jelentett semmiféle veszélyt, a bázison rendszeresen zajlanak tüzérségi gyakorlatok. Tony Coronado, a CHP osztályvezetője azonban hangsúlyozta: „Ritka és aggasztó helyzet, ha éles lőgyakorlat zajlik egy aktív autópálya felett.” Hozzátette, hogy bár maga is tengerészgyalogos veterán, elsődleges feladata Kalifornia lakosainak és rendőreinek biztonságának garantálása.

A politikai vita az incidens után gyorsan eszkalálódott. Darrell Issa republikánus képviselő szerint Newsom rosszindulatúan próbálta lejáratni a hadsereget, míg J. D. Vance szóvivője, William Martin úgy fogalmazott: „Ha Gavin Newsom ellenzi azokat a kiképzéseket, amelyek biztosítják, hogy hadseregünk a világ leghalálosabb és legveszélyesebb harci ereje maradjon, tegye csak.”

Newsom viszont közösségi oldalán kitartott álláspontja mellett, vasárnap azt írta: „Szeretjük a tengerészgyalogosainkat, és hálásak vagyunk Camp Pendletonnak, de legközelebb az alelnöknek és a Fehér Háznak nem szabad ilyen felelőtlenül bánnia az emberek életével.”