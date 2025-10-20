Tüzérségi lövedék hullott egy amerikai autópályára, megsérült JD Vance testőrségének járműve is

Egy éles tüzérségi lövedék idő előtt robbant fel egy katonai bemutatón Dél-Kaliforniában, amikor a tengerészgyalogság 250. évfordulóját ünnepelték – számolt be róla a The Guardian. A rendőrségi jelentés szerint a lövedék repeszdarabjai az Interstate 5-ös sztrádára hullottak, ahol többek között a közúti járőrök járművét és J. D. Vance amerikai alelnök biztonsági kíséretéhez tartozó motorkerékpárt is eltaláltak.
J. D. Vance alelnök – aki korábban tengerészgyalogos volt és Irakban is szolgált – Pete Hegseth védelmi miniszterrel együtt látogatott el a San Diego megye északi részén található katonai bázisra, ahol a tengerészgyalogság fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték. A 155 mm-es gránátból kieső repeszek az autópálya rámpáján parkoló járművekre hullottak. A baleset idején az autópályát Gavin Newsom kaliforniai kormányzó utasítására lezárták, miután megtudta, hogy a hadsereg eredetileg nem tervezte a forgalomkorlátozást.JD Vance szerint az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák költségeinek oroszlánrésze Európára hárul
A kaliforniai autópálya-rendőrség (CHP) a szombati gyakorlat előtt ideiglenesen lezárta az autópálya 27 kilométeres szakaszát, ami miatt súlyos torlódások alakultak ki. A gyakorlatot az incidens után azonnal leállították, és a területet átvizsgálták, de nem találtak repeszeket. A Camp Pendleton-i tengerészgyalogság szóvivője a New York Timesnak elmondta, hogy tudnak a CHP jelentéséről, és vizsgálat folyik az ügyben.
Newsom élesen bírálta az eseményt, „abszurd erődemonstrációnak” és „teljesen indokolatlannak” nevezve azt. A demokrata kormányzó szerint „éles lőszert kilőni egy forgalmas autópálya fölött nemcsak helytelen, hanem veszélyes is”, és hozzátette: „Az elnök az egóját helyezi a felelősség elé ezzel a közbiztonságot semmibe vevő hozzáállással.”Egyre közelebb a kormányzati leállás az Egyesült Államokban
A tengerészgyalogság tisztviselői szerint a gyakorlat nem jelentett semmiféle veszélyt, a bázison rendszeresen zajlanak tüzérségi gyakorlatok. Tony Coronado, a CHP osztályvezetője azonban hangsúlyozta: „Ritka és aggasztó helyzet, ha éles lőgyakorlat zajlik egy aktív autópálya felett.” Hozzátette, hogy bár maga is tengerészgyalogos veterán, elsődleges feladata Kalifornia lakosainak és rendőreinek biztonságának garantálása.
A politikai vita az incidens után gyorsan eszkalálódott. Darrell Issa republikánus képviselő szerint Newsom rosszindulatúan próbálta lejáratni a hadsereget, míg J. D. Vance szóvivője, William Martin úgy fogalmazott: „Ha Gavin Newsom ellenzi azokat a kiképzéseket, amelyek biztosítják, hogy hadseregünk a világ leghalálosabb és legveszélyesebb harci ereje maradjon, tegye csak.”
Newsom viszont közösségi oldalán kitartott álláspontja mellett, vasárnap azt írta: „Szeretjük a tengerészgyalogosainkat, és hálásak vagyunk Camp Pendletonnak, de legközelebb az alelnöknek és a Fehér Háznak nem szabad ilyen felelőtlenül bánnia az emberek életével.”