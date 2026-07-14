Dél-Karolina szenátorának váratlan halálával nemcsak a Trump-adminisztráció, de Izrael, Ukrajna és az amerikai fegyvergyártó cégek is fontos szövetségest veszítettek. A mindkét pártban jó kapcsolatokat építő politikus után a washingtoni gerontokrácia és a háborús héják befolyása is gyengülni fog.
Egy további ember megsérült, az intézmény orangeburgi kampuszát lezárták.
Nikki Haley legalább a március 5-i szuperkeddig versenyben marad.
Érdemi kihívója nem volt, így biztos győzelmet aratott.
Az elmúlt években a világ nagy atomipari cégei közül több is becsődölt, az orosz Roszatomon kívül alig maradt működő szereplője az iparágnak.
Bandaleszámolás állhatott a háttérben, a támadók a tömegbe vegyülve menekülhettek el.
A támadó vagy támadók a szórakozó tömegben nyitottak tüzet, aztán elmenekültek. Négy embert válságos állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.
A hurrikán az Egyesült Államok keleti partjait ostromolja, a 150 kilométer/ órás széllökések pedig újabb áradásokat hozhatnak.
Floridában lassan visszatérnek az emberek otthonaikba, Georgiában és Dél-Karolinában tombol a trópusi viharrá gyengült Irma.
Egy tanárnő és két kisiskolás megsebesült, amikor egy 14 éves fiú lövöldözni kezdett egy általános iskolában, a dél-karolinai Townville-ben.
Hillary Clinton volt külügyminiszter nagy fölénnyel megnyerte a szombaton lezajlott dél-karolinai demokrata előválasztást.
Egy hétig tartó heves és személyeskedésektől sem mentes támadások után a republikánusok szombaton Dél-Karolinában tartanak előválasztást, amely elemzők szerint meghatározhatja, hogy Donald Trump marad-e a párt fő elnökjelölt-aspiránsa, a demokraták pedig Nevadában, jelölőgyűléseken mérik össze támogatottságukat.
Noha az özönvízszerű esőzések keddre elálltak, gátszakadások veszélyeztetik továbbra is a lakosságot az egyesült államokbeli Dél-Karolinában.
Dél-Karolina állam halálbüntetést kér Dylan Roofra, akit azzal vádolnak, hogy egy charlotte-i templomban június 17-én agyonlőtt kilenc afroamerikai hívőt.
A dél-karolinai törvényhozás mindkét háza jóváhagyta, hogy távolítsák el a déli konföderáció zászlaját a charlestoni törvényhozás épülete elől. Kedden a szenátus 36 igen, három nem szavazattal elfogadta a döntést, csütörtökön a képviselőház is a szükséges kétharmadosnál nagyobb többséggel, 94 igen, 20 nem szavazattal támogatta, hogy vonják le és múzeumban helyezzék el a polgárháborús idők zászlaját.
A fehér rendőr által később lelőtt fekete férfi North Charlestonban megpróbált elmenekülni a közlekedési rutinigazoltatás helyszínéről - derült ki a járőrautó videokamerájának felvételeiből, amelyeket csütörtökön hozott nyilvánosságra a dél-karolinai rendőrség.
Vádat emeltek szerdán az amerikai Dél-Karolina államban egy fehér bőrű rendőr, Michael Slager ellen, mert egy videofelvétel tanúsága szerint agyonlőtt egy fegyvertelennek látszó fekete férfit, aki el akart menekülni előle.