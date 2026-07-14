Bevonják a konföderációs zászlót

A dél-karolinai törvényhozás mindkét háza jóváhagyta, hogy távolítsák el a déli konföderáció zászlaját a charlestoni törvényhozás épülete elől. Kedden a szenátus 36 igen, három nem szavazattal elfogadta a döntést, csütörtökön a képviselőház is a szükséges kétharmadosnál nagyobb többséggel, 94 igen, 20 nem szavazattal támogatta, hogy vonják le és múzeumban helyezzék el a polgárháborús idők zászlaját.