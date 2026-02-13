Lövöldözés volt a Dél-karolinai Egyetem kampuszán, ketten meghaltak

egyetem;Egyesült Államok;halálos áldozatok;lövöldözés;Dél-Karolina;

Egy további ember megsérült, az intézmény orangeburgi kampuszát lezárták.

Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-karolinai Egyetem lakókörzetében történt – közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei. Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre.

A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára.