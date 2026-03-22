„Befújt a szél a Karmelitából” egy dokumentumot, mire az azon 3 millió forintos tétellel szereplő Radics Gigi közölte, hogy ott sem volt, azt viszont nem említette, hogy a pénzt ettől függetlenül elutalták-e neki vagy sem.
A Kossuth-díjas zenész felsőcombtörést szenvedett. Várhatóan több hétig fog lábadozni, a lekötött koncertjeit elhalasztják.
Magyar Péter április 6-i tüntetése óta több zenész felháborodott azon, hogy a dalaikat az eseményen „engedélyük nélkül” játszották. Az Ismerős Arcok menedzsere ugyanakkor lapunknak elmondta: a szervezőknek erre nem is kell engedélyt kérniük.
A közismerten kormánypárti zenész, és több hasonlóan politikailag elkötelezett előadó szerint a szervezők nem kértek engedélyt a szerzeményeik használatára.
Rajtuk kívül a Habony Árpádot és a Rogán Antalt reptető családi vállalkozás, Demjén Ferenc cége és a Polgárok Házát fenntartó alapítvány is részesült támogatásban.
A Kossuth-díjas zenész még legalább egy hétig az intenzív osztályon marad.
A Kossuth-díjas zenész szerda este felébredt, de nem tudja, miért van kórházban.
Agyvérzés gyanújával a Szigetvári Kórház intenzív osztályára került Demjén Ferenc.
Ennyit biztosított az emberierőforrás-miniszter a Rózsa Recrods Művészeti és Kulturális Kft.-nek.
Bár Demjén Ferenc már 2014-ben feltöltötte az Ússz, amíg élsz! című vb-himnuszt, igazán hypeolni csak egy évre rá kezdte el a Magyar Úszószövetség. Született is egy látványtervekkel és úszókkal teletűzdelt klip, amit egy csapásra „szívébe zárt” minden sportfanatikus és dalkedvelő – írja a Nyugat.
Én ma is dolgozom, anyagi háttérrel is rendelkezem, de mindig, amikor az utalást a számlámon meglátom, azokra a korombeliekre gondolok, akik hasonlóan jártak, és most szociális juttatásokra szorulnak, hogy ebből a pénzből valahogy, nagyon szegényesen megéljenek – mondta el a Blikknek a népszerű, Kossuth-díjas énekes Demjén Ferenc, aki március 18-án adja tavaszi turnéjának első koncertjét a budapesti Barba Negrában
A legendás énekes, Demjén Ferenc hetvenedik születésnapja alkalmából országos koncertturnén vesz részt.
A Sztárban sztár szombat esti élő show-jában Kocsis Tibor Demjén Ferencet alakította, a zsűri viszont a dal után inkább az eredeti előadó életvitelén élcelődött, mint hogy a produkciót értékelje. Demjén ezután felháborodva nyilatkozta a Borsnak, hogy ne olyan személyek ítéljék meg őt, akik tíz év múlva talán sehol sem lesznek.
Demjén Ferenc még nyár elején szenvedett balesetet, amikor az „Itt élned, halnod kell!„ című zenés rockmusical bemutatója után a színpadról egy vaslépcsőre esett, épp a vállára, és eltörött a karja. Akkor még úgy tűnt, nem nagy a baj, de az énekes nem sok pihenést engedélyezett magának, így lehet, hogy több műtét is vár rá, miközben szörnyű fájdalmakat is át kell élnie.
Demjén Ferenc június közepén törte el jobb felkarját egy fellépése után a Hősök terén, de a sérülése azóta sem akar gyógyulni, ezért meg kell műteni az énekest - írja a Bors.
Mint a Népszava is megírta, Demjén Ferenc eltörte a karját, ezért a múlt hétvégi koncerteket le kellett mondania. Kiderült, hogy a zenész nem is emlékszik, hogyan történt a baleset, csak annyit lehetett tudni, hogy az „Itt élned, halnod kell!„ című zenés rockmusical pénteki bemutatója után tört el a karja. Az énekes a Blikknek mesélte el, hogy van, és mi történhetett vele aznap este.
Baleset érte Demjén Ferencet, ezért le kellett mondani a szombati és a vasárnapi koncertjét - A hírről a zenész Facebook-oldalán számoltak be.
Demjén Ferenc megszólalt az Ákos-botránnyal kapcsolatban. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző úgy fogalmazott a Blikknek, hogy semmi kivetnivaló nincs Ákos nőkről megfogalmazott véleményében, sőt szerinte még finoman is fogalmazott. Csak azt sajnálja, amit utána az énekes kapott.
Demjén Ferenc írt egy "himnuszt" a 2017-es vizes világbajnokságra. A videoklipben gyakran feltűnik Orbán Viktor.