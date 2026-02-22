Még a dietetikusok sem ellenőrzik mindig a páciensek folyadékbevitelét

A hazai dietetikusok folyadékbevitellel kapcsolatos ismereteit és attitűdjét mérte fel szeptemberben az Európai Hidratációs Intézet (EHI) által kidolgozott kérdőív alapján a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az EHI tavaly a háziorvosok körében végezte el a kutatást, így most a válaszok az összehasonlításra is lehetőséget adtak. Ahogy a háziorvosok, úgy a dietetikusok is nagy jelentőséget tulajdonítanak a megfelelő folyadék-ellátottságnak, ugyanakkor utóbbiaknak mégis csupán egyharmada ellenőrzi ezt rendszeresen a pácienseknél, a háziorvosoknak pedig a fele.