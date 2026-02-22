Az elhízás és a társuló betegségek számos országban komoly kihívást jelentenek. Az amerikai kormányzat januárban tette közzé legújabb nemzeti táplálkozási irányelveit, a DGA-t, mellyel komoly kritikákat váltottak ki a hazai és a nemzetközi szakemberek körében is a szakmaiatlan elemek és az ipari lobbi hatása miatt. Meleg Sándor dietetikust az amerikai irányelvekről és a táplálkozás általános elveiről kérdeztük.
Elkészítette a legújabb magyar táplálkozási ajánlást a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) - közölte a szervezet.
Hazugsággal vádolják a brit dietetikusok a fitneszgurut - írja a Bors. Schobert Norbert azt írta, a BDA beválasztotta az Update-et az Eating well, Living well programba, de a britek szerint erről szó sincs.
A hazai dietetikusok folyadékbevitellel kapcsolatos ismereteit és attitűdjét mérte fel szeptemberben az Európai Hidratációs Intézet (EHI) által kidolgozott kérdőív alapján a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az EHI tavaly a háziorvosok körében végezte el a kutatást, így most a válaszok az összehasonlításra is lehetőséget adtak. Ahogy a háziorvosok, úgy a dietetikusok is nagy jelentőséget tulajdonítanak a megfelelő folyadék-ellátottságnak, ugyanakkor utóbbiaknak mégis csupán egyharmada ellenőrzi ezt rendszeresen a pácienseknél, a háziorvosoknak pedig a fele.