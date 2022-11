nepszava.hu;



2022-11-12 19:17:00

Miért világítanak több stadionban fényes nappal is?

Felcsúton a napsütésben megy a díszkivilágítás. A hivatalos magyarázatok szerint a tévéközvetítésekhez kell a minél nagyobb fény.

Miközben országszerte szinte minden téren spórolnak a cégek, a vállalatok, az intézmények, a lakosság az elhúzódó energiaválság miatt, addig több futballstadionban mintha nem takarékoskodnának a luxokkal – derül ki az RTL Híradó riportjából. Példaként egy minapi Debrecen-Újpest meccset említettek, ahol a délutáni szikrázó napsütésben szinte vakítottak a reflektorok, de a Puskás Akadémia felcsúti stadionjában egy tévénéző még a tetőszerkezet díszkivilágításáról is küldött egy koradélután, vélhetően edzésidőben készített képet.

A riport szerint az emelkedő energiaköltségek miatt már több harmadosztályú csapat is visszalépett a bajnokságtól. Az NB I-es Budapest Honvéd otthonát, a Bozsik Arénát is bezárják legnehezebb téli hónapokra, de így döntöttek az élvonalban játszó csapatok Székesfehérváron és Debrecenben is. Mindehhez azonban hozzátartozik, hogy ezek a bezárások nem jelentenek majd bevételkiesést a csapatoknak, ugyanis a katari labdarúgó vb miatt most vasárnap befejeződik a bajnokság a hazai élvonalban, és csak január végén indul újra.

Az NB II-es csapatoknak a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) engedélyezte, hogy a tervezettnél korábban, nappali fényben kezdhessék a meccseket ebben az időszakban, sőt, akár halasztható is egy-egy mérkőzés, ha azt csak jelentős költséggel tudnák megrendezni.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője szerint a televízós közvetítések miatt van szükség a meccseken a nappali fényre, mert a stadionokban vannak árnyékos helyek, amelyek nem látszanának, azok megvilágítását reflektorokkal kompenzálják, hogy a közvetítés jó minőségű legyen. A szóvivő hozzátette azt is, hogy engedélyezték az egyesületeknek, hogy az eredetileg más célra elnyert TAO-támogatásokat működésre, rezsiköltségre költhessék.