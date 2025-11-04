A Fidesz szerint Putyin igen, de Jordán Tamás ne legyen díszpolgár

Ami az Orbán Viktor miniszterelnök által rendre meleg barátsággal fogadott orosz elnököt illeti, még szeptemberben írtuk meg, hogy bár a Debreceni Egyetem szenátusa 90 százalékos többséggel támogatta Putyin díszpolgári címét, mindössze a testület "több mint 60 százaléka" adta le, a "sürgősség" miatt csak elektronikusan a szavazatát. Ez derült ki a voksolási eljárás dokumentumaiból. De akárhogyis, tiltakozások ide-oda, Vlagyimir Putyinnak kijár egy díszpolgári cím. ( igaz, csak egy "egyetemi") Jordán Tamás viszont - legalábbis egyelőre - ne is álmodozzon ilyesmiről.