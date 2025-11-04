Szabó István Ferenc szeretné a Mi Városunk Egyesületet megkövetni.
A Debreceni Egyetem vezetéséről sorozatban pattannak vissza az "'etikai ügyek", az orosz elnök viszont bármikor átveheti címét.
Ami az Orbán Viktor miniszterelnök által rendre meleg barátsággal fogadott orosz elnököt illeti, még szeptemberben írtuk meg, hogy bár a Debreceni Egyetem szenátusa 90 százalékos többséggel támogatta Putyin díszpolgári címét, mindössze a testület "több mint 60 százaléka" adta le, a "sürgősség" miatt csak elektronikusan a szavazatát. Ez derült ki a voksolási eljárás dokumentumaiból. De akárhogyis, tiltakozások ide-oda, Vlagyimir Putyinnak kijár egy díszpolgári cím. ( igaz, csak egy "egyetemi") Jordán Tamás viszont - legalábbis egyelőre - ne is álmodozzon ilyesmiről.
Aligha lesz baráti hangulatú az a beszélgetés, ahová az orosz elnök egyetemi kitüntetése miatt tiltakozókat rendelték. Az intézmény vezetése ugyanis "fideszes sasfészekké vált".
Törölték Adolf Hitler és a náci diktátort kancellárrá kinevező Paul von Hindenburg német államfő díszpolgári címét a bajorországi Dietramszellben. A helyi önkormányzat 22 fős képviselő-testületében második nekifutásra sikerült határozni Hitler és Hindenburg díszpolgári címének eltörléséről.