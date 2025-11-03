Biocsökkentést javasolnak a kis kutasok

üzemanyag;benzin;gázolaj;olajfinomító;Százhalombatta;terrorcselekmény;Független Benzinkutak Szövetsége;Dunai Finomító;

2025-11-03 12:27:00 CET

A magyarországi üzemanyagok kötelező bioarányára vonatkozó előírások felfüggesztését javasolja a Független Benzinkutak Szövetsége – erősítette meg értesülésünket Egri Gábor, a nagy láncokhoz nem tartozó töltőállomások egyesületi elnöke.

Indoklásuk szerint a Mol százhalombattai finomítójának két héttel ezelőtti üzemi balesete, a szerbiai finomítónak az amerikai szankciók miatt fenyegető leállása, illetve a román ploiesti finomítóban történt robbanás Magyarországon és a térségben külön-külön és együttesen is üzemanyagellátási feszültséget okoz. (Bár a Mol a múlt héten újraindította a Dunai Finomító vészhelyzet miatt leállított három gyártósorából a tűzesetben nem érintett kettőt, becslések szerint a helyreállításig az egység termelése 40 százalékkal csökken.)

A megoldást az ország biztonsági készleteinek felszabadítása helyett az üzemanyag-behozatal élénkítése is segítheti – fűzik hozzá. Mivel a bekeverésre alkalmas biotermékek a piacon ilyen mennyiségben nem elérhetők, a kieső finomítói mennyiségek más külföldről behozott termékekkel történő jogszerű pótlása a bioarány-kötelezettségek felfüggesztését igényelné – indokolta lapunknak javaslatukat Egri Gábor. A termékek főképp a Közel-Keletről, Indiából vagy Kínából szerezhetők be. Javaslatuk elsősorban a gázolajra vonatkozik, ami EU-szerte hiánycikk – tette hozzá.

Megkeresésünkre a megszólított tárcák nem reagáltak. A térségi üzemanyagellátás változatlanul biztosított – közölte korábban a Mol, jelezve, hogy a kieső mennyiségeket főképp szlovák finomítójukból pótolják.

A Dunai Finomító két héttel ezelőtti tűzesete az elmúlt napokban új politikai fordulatot vett. Bár a Mol az oltás közben kizárta a robbanás és a romániai esettel sejtetett összefüggések esélyét, Orbán Viktor csütörtök reggeli, a belügyminiszterrel folytatott megbeszéléseit követő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: még nem tudjuk, baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll-e a háttérben. Ennek kapcsán felemlegette Radoslaw Sikorski röviddel a százhalombattai tűz utáni X-es bejegyzését, melyben a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki az iránt, hogy az ukránok kilövik a többek között Magyarországot ellátó Barátság-vezetéket is. A nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Nemzeti Nyomozó Iroda vette át, de akár a Terrorelhárítási Központot is bevonhatják – értesült a Magyar Nemzet. A kormány nem szeretné, ha a robbanás árát az autósok fizetnék meg, aminek érdekében a nemzetgazdasági miniszter a Mollal egyeztet - közölte a csütörtök reggeli kormányinfón a lengyel politikust lehetséges felbujtóként emlegető Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Bár október utolsó öt napján a benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolajé pedig 24 forinttal lőtt ki, szakértők ezt kizárólag az orosz olajcégekre kivetett amerikai szankciók okozta nyersolajárugrás hatásaként azonosították. Egri Gábor lapunknak a terméktőzsdék alapján 35-40 forintos áremelési nyomást említett. Szombattól a nagykereskedelmi benzinár 3, a gázolajé pedig 4 forinttal már csökkent; a kútárakon számításunk szerint 10 és 8 forinttal vágtak.

A prémiumtermékek bioaránya kisebb A hazai kutakon forgalmazott két fő üzemanyagfajta az E10 nevű benzin és a B7 jelű gázolaj. Előbbi a térfogatára vetítve legfeljebb tíz százalék bioetanolt tartalmaz; utóbbi esetén a 7-es a biodízelarány. (Energia-százalékuk kisebb.) A drágább prémiumtermékek bioaránya alacsonyabb.

Újabb Mol-Janaf-csörte A múlt héten folytatódott a Mol és az Adria-vezeték horvát szakaszát üzemeltető Janaf közötti vita is. A magyar olajcég szlovák leányvállalata, a Slovnaft most azzal vádolta meg a horvát felet, hogy nem szállította le a megrendelt és a csőbe bekerült 90 ezer tonna kikötőből vásárolt kőolajat a pozsonyi finomítóba. Bár a vádakat a horvát cég cáfolta, a Mol ezt az esetet is annak bizonyítékaként tálalta, hogy az Adria alkalmatlan az orosz olajat biztosító Barátság vezeték teljes körű kiváltására.