Tóparti házibulival nyit az EFOTT

Milyen egy retro-mulatós-techno-disco házibuli? Ezt így egyben kapjuk meg július 12-én, Velence Északi Strandján. Az EFOTT fesztivál nyitónapjára ugyanis a szervezők egy tóparti házibuli hangulatot álmodtak meg, ahol a 90-es évek UFO-Kozmix-Groovehouse együttesei mellett, a mulatós király Kis Grófo és barátai is mikrofont ragadnak. A buli zárásaként pedig indulhat a csapatás Deadcode & Friends vezényletével.