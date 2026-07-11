A szerdai 50. szülinapi show után tovább dübörgött Sukorón az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Csütörtökön mások mellett Azahriah, Bongor és Sisi lépett fel, szombaton pedig Beton.Hofi és Dzsúdló zárja a fesztivált a nagyszínpadon. Az eseményt jövőre már Esztergomban rendezik meg, amely az elmúlt években az MCC Fesztnek adott otthont.
Jövőre már nem a Velencei-tónál rendezik meg az idén 50 éves fesztivált.
A mostani, ha lehet, még egy kicsit vadregényesebb helyszín, mint a korábbi.
A napokban közös, kompromisszumos megoldás született, amelynek értelmében a Sukoróban augusztus 11-15. között rendezett fesztivál Velence irányából is megközelíthető lesz.
Augusztus 11-15. között a Velencei-tó partján rendezik a 45. EFOTT fesztivált, amely korábbi helyszínétől néhányszáz méterre, Sukoró területére költözött. A rendezvényt azonban Velence felől lehetne a legkönnyebben megközelíteni, ami az indulás előtt néhány nappal még úgy tűnik, problémákba ütközhet.
Viharoktól tépázva, ám remek hangulatban zárult tegnap hajnalban az ország negyedik leglátogatottabb fesztiválja, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT). A Velencei-tó partján megtartott rendezvényen elsősorban a hazai előadóké volt a főszerep, de fellépett többek közt a brit Rudimental is.
Milyen egy retro-mulatós-techno-disco házibuli? Ezt így egyben kapjuk meg július 12-én, Velence Északi Strandján. Az EFOTT fesztivál nyitónapjára ugyanis a szervezők egy tóparti házibuli hangulatot álmodtak meg, ahol a 90-es évek UFO-Kozmix-Groovehouse együttesei mellett, a mulatós király Kis Grófo és barátai is mikrofont ragadnak. A buli zárásaként pedig indulhat a csapatás Deadcode & Friends vezényletével.
Különleges zenei csemege és vízparti hangulat – elkészült az EFOTT himnusza, amely a Margaret Island, Felcser Máté (Punnany Massif) és JumoDaddy (Irie Maffia, Kelemen Kabátban) közreműködésével született. A zenészek fesztiválélményei ihlette dal a rendezvény sajtótájékoztatóján debütált, ahol egyéb extra produkciókról is lehullott a lepel.
Több ezren lazítottak a Velencei-tó partján a 40. EFOTT fesztiválon. A bulizni vágyókat a nagy hőség sem tántorította el attól, hogy egy hétre birtokba vegyék a szabadstrandot. A zárónapon négy órás megakoncertet tartottak. Bár a strandon senki sem unatkozott, többen szervezési hiányosságokra panaszkodtak.