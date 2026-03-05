A tűz egy kísérlet közben keletkezett, nyomoz a rendőrség.
A rendőrség büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázására.
Dixon Ndiema testének 30 százaléka sérült meg a tűzben.
Súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.
Áldozata másodfokú égési sérülést szenvedett.
A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke szerint a Bz motorvonatokat nem is erre a hőségre tervezték, így a mozdonyvezetők tudnak is róla, hogy a hasonló esetek benne vannak a pakliban.
A sérülteket a kiérkező mentők ellátták.
Egy alvó ember a jog szerint védekezésre képtelen személy, ez pedig súlyosbító körülmény.
Másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett két gyerek hétfő délelőtt Pomázon - tájékoztatott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Perelni készül az a nő, akinek combja a 31-es buszon égett meg - adta hírül a 24.hu.
Majdnem meghalt az a baba, akit apja – egy interneten látott videó alapján – hajszárítóval próbált kezelni, de megégette a pici hasát. A gyerek sírt, a férfi pedig, ahogy a neten mutatták, hajszárítóval akarta csillapítani a hasfájását. A hasán és lábán súlyosan megégett csöppséghez a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársait riasztották - írja a Blikk.
Baleset történt a Mátrai Erőműben kedden délután, Visontán – tudta meg a heol.hu.
Felajánlotta segítségét a veronai buszbaleset égési sérültjeinek ellátására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemei Kórház gyermekegészségügyi központja - közölte az intézmény.
Hajnali 4 óra körül az 5-ös számú főút 109-es kilométerénél található parkolóban eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó kigyulladt. Az autóban tartózkodó 31 éves kiskunfélegyházi férfi segítségére sietett egy szintén kiskunfélegyházi lakos, aki segített az autó sofőrjének kiszabadulni az égő gépjárműből.
Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy nyolc hónapos csecsemő egy orosházi lakásban kialakult tűzben - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
Kigyulladt egy családi ház szerda délután a Nógrád megyei Terényben, a tűzoltók egy embert vittek ki az épületből, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.
Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett galgahévízi otthonában egy nő, amikor be akart gyújtani a kályhába szerda délután.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy fiatalkorú a kiskunfélegyházi húsipari tanüzemben, amikor forró víz ömlött rá - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség az égési sérüléseket szenvedő, gyomlálásra felfogadott alkalmi munkások ügyét - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A szegedi bőrgyógyászati klinikán hat embert ápolnak, az intézményben tartott csütörtöki sajtótájékoztatón elmondták, hogy a súlyosabb esetekben a kialakult bőrgyulladás másodfokú égési sérülésnek felel meg.
Kigyulladt egy motorkerékpár egy pilisszentiváni garázsban. A jármű tulajdonosa oltás közben megégett - értesült a HavariaPress.
Leégett egy viskó a főváros X. kerületében. A HavariaPress úgy tudja, hogy egy gázpalack is felrobbant, és négy ember megsérült.
Súlyos égési sérüléssel járó baleset történt hétfőn a debreceni Kenézy kórház transzformátorházában - közölte a kórház szóvivője az MTI-vel.
Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy ember, mikor kigyulladt egy fából épített melléképület Ajkán - értesült a HavariaPress.