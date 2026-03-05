Az ész megáll! - Hajszárítóval égette össze a síró babát

Majdnem meghalt az a baba, akit apja – egy interneten látott videó alapján – hajszárítóval próbált kezelni, de megégette a pici hasát. A gyerek sírt, a férfi pedig, ahogy a neten mutatták, hajszárítóval akarta csillapítani a hasfájását. A hasán és lábán súlyosan megégett csöppséghez a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársait riasztották - írja a Blikk.