Felébredt az altatásból a fiú, aki másodfokú égési sérüléseket szenvedett kémiaórán egy nagykátai iskolában

2026-03-05 20:15:00 CET

A tűz egy kísérlet közben keletkezett, nyomoz a rendőrség.

Már felébredt az altatásból az a 14 éves fiú, aki tegnap megégett kémiaórán egy kísérlet közben a Pest megyei Nagykátán – hangzott el az RTL Híradóban.

A fiú egyik családtagja a csatornának azt mondta,

a fiatalnak nagy fájdalmai vannak, megégett az arca, a füle, a mellkasa és a kézfeje is, másodfokú égési sérülései vannak.

A tűz egy kísérlet közben keletkezett, amit a tanár végzett – idézte fel a fiú egyik osztálytársának az édesanyja. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az RTL Híradónak elmondta, a helyszínen tartózkodók megkezdték a tűz oltását, és ezzel megakadályozták a lángok továbbterjedését. A nagykátai hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, és a még izzó részeket eloltották.

A megégett fiúhoz azonnal mentőt hívtak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A fiú a felső testén, fején szenvedett másodfokú égési sérüléseket, emelt szintű légútbiztosítás után szállították egy budapesti égési centrumba.

A Bethesda Gyermekkórházba került, altatásban volt, de már felébresztették. Családtagja szerint még nem tud kommunikálni, és nagy fájdalmai vannak.

Az egyik szülő szerint a kémiaórát tartó tanár évek óta az iskolában dolgozik, és több tantárgyat is tanít, valamint kémiai szakkört is tart. A Ceglédi Tankerületi Központ a csatorna megkeresésére megerősítette, az órát az előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus tartotta.

A csatorna úgy tudja, a baleset idején tojással és alkohollal kísérleteztek.

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz.