Benne van a pakliban, hogy a választási szabályokat az utolsó pillanatban a javukra módosítják, még ha most tagadják is ezt – véli a Fideszről Elek István közíró, Orbán Viktor hajdani tanácsadója. Szerinte a küzdelem most már az ellenzéki kétharmadért folyik. Interjú.
Elek István a rendszerváltó politikusok egyike. Szerepe volt abban is, hogy Orbán Viktor a jobboldal vezérévé vált. A Fidesz szerinte már régen eltávolodott a polgári értékrendtől.
Elek István, Orbán Viktor hajdani tanácsadója széles körű összefogásra buzdította a teljes ellenzéket, amikor idén tavasszal, több évi önkéntes háttérbe vonulás után újra kilépett a politikai színtérre, s interjút adott például a Népszavának. Az ellenzék számára elvesztett választás után most az okokat boncolgatjuk a régóta a Heves megyei Kerecsenden gazdálkodó, állattartásból élő közgondolkodóval.
Remélem, hogy észhez térnek a politikai szereplők, s képesek belátni az evidenciákat – mondja Elek István, az MDF és az LMP egyik alapítója, Orbán Viktor hajdani tanácsadója.