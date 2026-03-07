„Tisztában vannak azzal, hogy itt nem egyszerűen egy normális választás, hanem a zsákmány elvesztése, a börtön kockáztatása a tét”

Benne van a pakliban, hogy a választási szabályokat az utolsó pillanatban a javukra módosítják, még ha most tagadják is ezt – véli a Fideszről Elek István közíró, Orbán Viktor hajdani tanácsadója. Szerinte a küzdelem most már az ellenzéki kétharmadért folyik. Interjú.