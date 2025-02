Díjazták a Radics Béla életéről szóló filmet Brazíliában

Két díjat is nyert az All That Moves International Film Festiválon a Radics Béla, a megátkozott gitáros című magyar film, amelyet 2023-ban mutattak be a mozik Magyarországon. Az alkotás a Sao Paoló-i a dokumentum-játékfilm kategóriában a legjobb rendezés és a legjobb forgatókönyv díját kapta. A film rendezőjével, Klacsán Gáborral beszélgettünk.