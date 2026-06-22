Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vadállatok cirkuszi szereplésének betiltását

cirkusz;kormányrendelet;vadállatok;társadalmi egyeztetés;Gajdos László;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-06-22 14:00:00 CEST

Gajdos László minisztériumának indoklása szerit Magyarország jelenleg Közép-Kelet-Európa egyetlen olyan országa, amely csupán részleges tilalmat alkalmaz a vadállatok cirkuszi szerepeltetésére.

Elindult a társadalmi egyeztetés az egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet-tervezetről – vette észre a 24.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett, a cirkuszi menazséria (állatsereglet) létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése.

Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medveféléket, kenguruféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket.

A tervezet indoklása szerint a szabályozás nem érinti a papagájokat, illetve néhány egyéb cirkuszokban gyakran használt fajt, mint például a lámákat, vagy a struccokat, így az állatszámok egy része továbbra is megmarad a cirkuszokban. Kivételt képeznek továbbá a háziasított tülkösszarvúak, a házi sertés, a kutya, a házimacska, a házi görény, a háziló és a szamár – írja a lap.

Magyarország jelenleg Közép-Kelet-Európa egyetlen olyan országa, amely csupán részleges tilalmat alkalmaz a vadállatok cirkuszi szerepeltetésére. A tiltás hiánya azt eredményezi, hogy Magyarország olyan szervezetek célpontjává válik, amelyek a szigorúbb európai szabályozások elől ide menekítik az állataikat – olvasható a tárca indoklásában, amely ezért is tartja fontosnak, mielőbb bevezessék a többi uniós tagállamhoz hasonló szigorúbb szabályokat.

Az indoklásban kitértek arra is, hogy kevés olyan magyarországi cirkuszi vállalkozás van, amelyik közvetve vagy közvetlenül érintett lehet az új szabályozás által, az érintettség mértéke viszont eltérő, mivel a társulatok egy része már most is önkéntesen átállt a tisztán állatmentes vagy kizárólag háziállatokat szerepeltető műsorokra.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter először a május 11-i parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról, Európában utolsóként betiltják az elefántok, úszólábúak, nagymacskák, és főemlősök szerepeltetését a cirkuszokban.