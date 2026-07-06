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Gajdos László: Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését

A környezetvédelmi tárca vezetője az önkormányzatokkal együtt akarja korszerűsíteni, európaivá tenni az állatok gyakran méltatlan körülmények között tartását.

Teljes felülvizsgálatot kezdeményezett az ebrendészeti telepeken Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Ahogy az erről szóló Facebook-videójában indoklásul elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet.

Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat. Úgyhogy megkezdjük ezeknek a felülvizsgálatát – mondta a miniszter. A helyzet nem jó, lapunk is több olyan esetről beszámolt az elmúlt években, hogy méltatlan körülmények között tartottak állatokat.

Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem statisztikát készítenek, nem papíron dolgoznak majd, hanem a tárca irányításával a szakemberek meg fognak jelenni a terepen, és feltérképezik a helyzetet. – Ezek után pedig az önkormányzatokkal közösen megpróbálják a telepeket minél hamarabb korszerűvé, európaivá tenni – fogalmazta meg a célt a miniszter.

Láthatóan kapálóznak, vergődnek, és nehezen szembesülnek azzal, hogy az elmúlt másfél évtized tetteinek következményeivel számot kell vetni – fogalmazott a Népszavának a Fidesz-tüntetéséről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.