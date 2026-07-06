Gajdos László: Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését

Teljes felülvizsgálatot kezdeményezett az ebrendészeti telepeken Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Ahogy az erről szóló Facebook-videójában indoklásul elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet.
Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat. Úgyhogy megkezdjük ezeknek a felülvizsgálatát – mondta a miniszter. A helyzet nem jó, lapunk is több olyan esetről beszámolt az elmúlt években, hogy méltatlan körülmények között tartottak állatokat.Lelőtt kutyákat dobtak egy illegális dögkútba Nyíradonyban, állatkínzás miatt indított nyomozást a rendőrség
Gajdos László egyértelművé tette, hogy nem statisztikát készítenek, nem papíron dolgoznak majd, hanem a tárca irányításával a szakemberek meg fognak jelenni a terepen, és feltérképezik a helyzetet. – Ezek után pedig az önkormányzatokkal közösen megpróbálják a telepeket minél hamarabb korszerűvé, európaivá tenni – fogalmazta meg a célt a miniszter.Tömegesen dobják ki állataikat a magyarok a válság miatt, a menhelyek telítettsége országosan 400 százalék