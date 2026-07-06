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2026-07-06 18:21:00 CEST

Gajdos László: Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését

A környezetvédelmi tárca vezetője az önkormányzatokkal együtt akarja korszerűsíteni, európaivá tenni az állatok gyakran méltatlan körülmények között tartását.