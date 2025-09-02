Beismerte bűnösségét az Árpád hídi gázoló, de ragaszkodik a tárgyaláshoz

gázolás;tragédia;Árpád híd;Fővárosi Törvényszék;előkészítő ülés;

2025-09-02 12:20:00 CEST

Az eljárás 2025. november 26-án folytatódik.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott az ún. „Árpád hídi gázolás” miatt indult büntetőügyben, amelyben az I. rendű terheltet halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a II. rendűt pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség - írja közleményében a Fővárosi Törvényszék.

A vádirat szerint a terheltek között 2023. július 1-jén hajnalban egy spontán közúti gyorsulási verseny alakult ki, amely során mindkét vádlott a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett az Árpád hídon. Az I. rendű terhelt a haladási irány korrigálása közben elvesztette az uralmát a gépjárműve felett, majd a szalag- és csőkorlátot átszakítva felhajtott a kerékpárútra, ahol nekiütközött egy kerékpárosnak, aki a baleset következtében a kórházba szállítását követően életét vesztette. A II. rendű vádlott kocsijával nagy sebességgel nekiütközött az I. rendű tetejére borult, az úttesten még lassan pörgő autójának. Mindkét sofőr súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, azonban a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, mivel az I. rendű vitatta a vádirat azon megállapítását, hogy a gépjárművezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a II. rendű pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Emiatt a bíróság a bizonyítási indítványok elhangzását követően tárgyalásra utalta az ügyet.

Az eljárás 2025. november 26-án a vádlottak, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.