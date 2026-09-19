Nincs pénz a szegény diákok ösztöndíjára

Annak ellenére, hogy a kormány előszeretettel hangsúlyozza a hátrányos helyzetű diákok oktatásának fontosságát, több ezer diák - noha megfelelt az egyébként szigorú pályázati követelményeknek - pénzhiány miatt nem kap ösztöndíjat.