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2026-09-19 22:13:00 CEST

Molnár Áron: Bayer Zsolt a Covid-járvány közepén kapott 3 millió forint közpénzt az NKA-tól

A fideszes publicista 2020-ban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz és a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázott alkotói támogatásért esszékötet megírására.