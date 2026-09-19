Molnár Áron: Bayer Zsolt a Covid-járvány közepén kapott 3 millió forint közpénzt az NKA-tól

„Bayer Zsolti! Vasárnap reggel jön a videó! Szép és nyugodt álmokat!” – posztolta szombateste Molnár Áron a Facebook-oldalán. A színész-influenszer, aki az elmúlt hónapokban sorra hozott nyilvánosságra dokumentumokat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos botrányának szereplőiről, most évekkel korábbi időszakról tett közzé egy iratot.
A fotón közzétett 2020-ban készült pályázati értesítő címzettjeként szerepel Bayer Zsolt fideszes publicista. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) fejléces leveléből kiderült, hogy Bayer „alkotói támogatás esszékötet megírására” hivatkozással 3 millió forint támogatást igényelt.
A korábbi rendszeres békemenet-szervező - aki most a Terror Háza Múzeum elé szervez tüntetést vasárnapra -, a Covid-járvány kellős közepén, 2020. augusztus 13-án nyújtotta be pályázatát az NKA-hoz. Molnár Áron szerint igénylését siker koronázta, az Összművészeti Programok Kollégiuma 2020. szeptember 18-i ülésén meg is ítélte azt neki.Tarr Zoltán bejelentette, hogy kedden újra kinyit a Terror Háza Múzeum, közben Bayer Zsolt a bezárás miatt szervez BékemenetetMegtárgyalták, idő előttinek tartja a CÖF-CÖKA az október 23-i BékemenetetLetartóztatásban marad Fásy Ádám felesége