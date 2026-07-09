Újra világsiker küszöbén Rév Marcell, kaphat még egy Emmy-díjat az Eufória harmadik évada miatt

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2026-07-09 22:33:00 CEST

A sorozat egyik epizódja után kapott jelölést a legjobb operatőri munka kategóriájában.

Kihirdették a 78. Emmy-díj jelöltjeinek listáját, amelyben ismét szerepel egy magyar név is: Rév Marcell operatőr, aki az Eufória második évadáért korábban már elnyerte a díjat, most a sorozat harmadik évadának egyik epizódja után kapott jelölést a legjobb operatőri munka kategóriájában.

Az amerikai televíziózás legrangosabb elismeréséért folytatott versenyben a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) tekinthető a legesélyesebb produkciónak, hiszen összesen huszonöt jelölést kapott. A vígjátéksorozatok mezőnyében a Hacks – A pénz beszél emelkedik ki, amely a maga huszonnégy jelölésével új rekordot állított fel, hiszen korábban egyetlen komédiasorozat évada sem részesült ennyi nominációban.

A legjobb drámasorozat kategóriájában a The Pitt mellett A diplomata, a Slow Horses, a Paradise valamint az idén debütáló Pluribus verseng, míg a vígjátékok között a Hacks társaságában A mackó, az Abbott Általános Iskola, a Gyilkos a házban és a Shrinking szerepel. A színészi kategóriákban olyan elismert alkotók neve tűnik fel, mint Gary Oldman, Mark Ruffalo, Zendaya és Steve Carell. A díjátadóra és a nyertesek kihirdetésére szeptember 14-én kerül sor Los Angelesben.