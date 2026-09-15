Oroszország jó ötletnek tartja Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnával kötendő energetikai fegyverszünetre vonatkozó javaslatát – közölte kedden a Kreml szóvivője, hozzátette azonban, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátását csak az orosz energiahordozók exportját sújtó szankciók feloldása oldaná meg.
Biztonsági szemszögből abszurd, hogy Magyarország változatlanul szinte csak orosz fűtőanyagot vesz, hiszen a Kreml a miénk kivételével az összes uniós gázszállítási szerződését már 2022-ben egyoldalúan megszegte.
Sz. Bíró Zoltán történészt a többi között az orosz energiaszektor helyzetéről kérdeztük.
A Portfolio hosszú interjút közölt a köztársasági elnökkel, akinek válaszából sajnos nem derült ki, miként fordulhatott elő, hogy ő el tudott utazni Kijevbe, míg a többször is meghívott Orbán Viktor továbbra sem.
Az ellenzéki párt szerint a „rezsistoppal” több tízezer, akár százezer forinttal is csökkenhetnének a családok terhei a fűtési idényben.
Az orosz elnök azt állítja, hogy az országával szemben „legbarátságtalanabb” államok bankjai késleltetik az átutalásokat.
Az orosz energiahordozók szállításáért lobbizik az a 24 ukrán parlamenti képviselő, akit az orosz törvényhozás alsóházában, a dumában fogadtak szerdán - jelentette az Interfax hírügynökség.
Holding alapú közszolgáltatási rendszer részeként egy társaságcsoportba akarja szervezni a kormány a villamosenergia-, a földgáz- és a távhő-közszolgáltatásokat. A tervezet elemei hasonlítanak a szocialista rendszerben megszokottra, amolyan öszvér megoldás. Az energiahordozók zömét piaci alapon külföldről vásároljuk, ám a tervezett holding nonprofit alapon működne - Lázár János felügyelete alatt.