Ködös holdingtervek - Központban az energia

Holding alapú közszolgáltatási rendszer részeként egy társaságcsoportba akarja szervezni a kormány a villamosenergia-, a földgáz- és a távhő-közszolgáltatásokat. A tervezet elemei hasonlítanak a szocialista rendszerben megszokottra, amolyan öszvér megoldás. Az energiahordozók zömét piaci alapon külföldről vásároljuk, ám a tervezett holding nonprofit alapon működne - Lázár János felügyelete alatt.