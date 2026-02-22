Szigeteléssel a szent rezsicsökkentésért: „A kevesebb gázfogyasztást nem úgy kell érteni, hogy 15 fokban üljünk otthon”

A melegek, a bevándorlók és a háború mellett a rezsi is benne van a Fidesz négyszentségében. Választást lehet nyerni a csökkentésével. Pedig a szigeteléssel mindenki jobban járna, és az orosz „öldökzsinórról” is leválhatnánk. Már a ’70-es évek végétől, de különösen a ’80-as években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem egészséges egyetlen forrásra támaszkodni, mert műszaki hiba, politikai konfliktus vagy extrém hideg is megakaszthatja az ellátást. Holoda Attila energetikai szakértővel tettünk napjainkig ívelő földgáztörténeti és -használati kitekintést.