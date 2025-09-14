Már készül az új múlt a hatalom frissen gründolt intézeteiben

A kormány nem bízik az akadémiában és az egyetemekben, saját kutatóintézeteket hoz létre, melyek a XX. század történelmének napi politika által is gyakran érintett kérdéseit kutatják. Ma már négy ilyen kutatóintézet is van, működésükről szinte semmit nem lehet tudni. Eközben az ügynökügyek feltárására ígért szervezet nem jött létre, ahogy a már létező, ellenzéki oldalon álló Politikatörténeti Intézetet is igyekszik ellehetetleníteni a kormány.