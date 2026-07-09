Átlagosan 20-25 százalékos fizetésemelést kaptak a szakképzésben dolgozók az érdekképviseletek szerint. Egyezkedni nem lehet.
A főpolgármester szerint a béremelésre vonatkozóan olyan ajánlatot kaptak BKV-s érdekképviseletek, amit lehetetlen visszautasítani.
A zalai közlekedési szakszervezetek tájékoztatást kérnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) a közúti közösségi közlekedési piac liberalizációját érintő kérdésekről - közölte a Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDSZ) és a Zala Volán Személyközlekedési Szakszervezete.
A sertéságazat szereplői bíznak abban, hogy az állami költségvetés teherbíró képességének erősödésével a tőkehúsok és a hústermékek is a kedvezményes forgalmiadó-kulcs alá kerülnek, ahogy a többi élelmiszergazdasági ágazat azon termékei is, ahol a feketegazdaság szintén súlyos nehézségeket okoz a legális piaci szereplőknek.