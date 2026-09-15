Milliárdos lopás az állami erdészetnél? Feljelent a Kehi

Többek között lopás, csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a múlt héten az állami erdészeteknél történt visszaélések feltárása után a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Kehi, miután hat állami vállalatnál bűncselekményeket tárt fel a szervezet. A kár elérheti a másfél milliárd forintot - írja a Népszabadság.