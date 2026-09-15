A korábbi fideszes politikus elismerte, mulasztást követett el, de a beruházásokat saját tulajdonán valósította meg, és azokkal senkinek nem okozott kárt.
A nyomozók vizsgálják, hogy a két férfinak köze lehet-e korábbi erdőtüzek előidézéséhez is.
Nem törődött bele egy erdész-vadász abba, hogy szerinte őt megrövidítve bocsátotta el egy állami erdőgazdaság. Bírósághoz fordult. Két év után nyert.
Tízezrek gyűjtik az olcsó tűzifát Somogyban, miután az állami erdészet lehetővé teszi, hogy elvigyék a hátramaradt faanyagot. Ám sokan még ezt a nem túl magas összeget sem tudják előteremteni.
Nem tudják eladni a tűzifát a hazai erdőgazdaságok, ezért megkezdték a dolgozók elbocsátását. Pedig lenne más megoldás is.
Márpedig drága a tűzifa, 2019-ben rekordszintre nőtt az ára. De más baj is van az erdészeteknél.
Többek között lopás, csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a múlt héten az állami erdészeteknél történt visszaélések feltárása után a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Kehi, miután hat állami vállalatnál bűncselekményeket tárt fel a szervezet. A kár elérheti a másfél milliárd forintot - írja a Népszabadság.
Súlyosan megsérült az Északerdő Zrt. hegyaljai erdészeti igazgatóságának egyik munkatársára, akire rátámadt egy szabadon engedett kutya Háromhuta környékén az erdőben - közölte az erdészeti társaság.