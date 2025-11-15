Életre keltett példaképek – Koniorczyk Borbálával a női szörnyetegekről

Monográfiaszerű novellafüzérként, de önálló sztorikként is olvasható Koniorczyk Borbála kultúrtörténeti tényekkel, sok érdekességgel bíró Női szörnyetegek című kötete, melyet hét olyan nőről írt, akik a múlt századforduló Budapestjén kitűntek a tömegből: Erdős Renée, Ferenczy Noémi, Kaffka Margit, Lesznai Anna, Madzsar Alice, Máté Olga és Undi Mariska. Önállóak voltak, a művészetükből is el tudták tartani magukat – igazi női szörnyetegek. A szerzővel többek között arról is beszélgettünk, miért jó nőnek lenni.