Magyarország egyelőre a paksi atomerőmű nélkül is elvan, ellátási zavarok láthatóan nincsenek, a költségek viszont jóval magasabbak

Újabb napot abszolvált a magyar energiarendszer az eddig alaperőműnek számító paksi atomerőmű nélkül. A fogyasztás lényegesen kisebb volt hétfőn is a vártnál, de jól láthatóan az import és az alternatív erőművek termelése elégségesnek bizonyult az ország villamosenergia-ellátásának biztosításához.