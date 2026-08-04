Újabb napot abszolvált a magyar energiarendszer az eddig alaperőműnek számító paksi atomerőmű nélkül. A fogyasztás lényegesen kisebb volt hétfőn is a vártnál, de jól láthatóan az import és az alternatív erőművek termelése elégségesnek bizonyult az ország villamosenergia-ellátásának biztosításához.
Most bosszulja meg magát a fejlesztések elodázása, az erőművek kapituláltak az első novemberi zúzmara előtt.
Összesen hat ukrajnai régió energetikai létesítményeit vették célba.
Tavaly már több áramot termeltek a hazai szolártelepek, mint a második legnagyobb erőműnek számító, széntüzelésű Mátrai.
Október 8-án, a második Erőművek Éjszakáján ismét bejárható 36 hazai áram- és hőtermelő. Igaz, szélturbina nem került a választékba és napelemtelep is csak más hagyományos egységekhez kötötten tekinthető meg.
Észak-Buda hőigénye tíz év alatt nagyjából megfeleződött – csak egy adat azok közül, amit megtudhattunk a múlt héten az Erőművek Éjszakája budapesti sajtóbejárásán, az állami MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.-ben és a helyhatósági hátterű Főtáv szomszédos Észak-Budai Fűtőművében.
Ma 42 hazai erőművet tekinthetnek meg belülről azok, akik kíváncsiak arra, mi is az az áram és honnan kerül az otthonunkba.
“A tervezett paks 2-es blokktípus teljesítményének megfelelő méretű póterőmű-park felépítése ezermilliárdos nagyságrendű, erről azonban szó sem esik – hangsúlyozta Mártha Imre, az MVM egykori vezérigazgatója.”
Megvásárolja az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a paksi atomerőmű és a vértesi erőmű nem állami tulajdonú részvényeit - erről is döntött egyebek között az MVM szerdai közgyűlése.
Két magyar erőműért ukrán és arab befektetők harcolnak egymással. A tiszapalkonyai és borsodi erőmű is bezárt már, de az értékesítésükre kiírt legutóbbi, immár a hetedik pályázat sikeres volt