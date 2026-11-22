Közelkép: Találkozás Schrödinger macskájával

Aki olvasott már néhány, a fizika tudományát népszerűsítő könyvet, vagy cikket, az nagy valószínűséggel találkozott már Schrödinger macskájával. Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus egy gondolatkísérletben arról írt, hogy ha egy macskát zárt térbe helyeznek el, és ráengednek valami radioaktív anyagot, akkor a hagyományos fizika és normál emberi logika szerint a macska megdöglik.