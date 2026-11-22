A csekély esély szócikk példázataként két téma verseng manapság, van-e élet a politikai halál után a Fideszben, és hogy a hat és fél milliárd forint ásta-e el a KDNP-t. Avagy: él-e még a macska Schrödingere.
Aki olvasott már néhány, a fizika tudományát népszerűsítő könyvet, vagy cikket, az nagy valószínűséggel találkozott már Schrödinger macskájával. Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus egy gondolatkísérletben arról írt, hogy ha egy macskát zárt térbe helyeznek el, és ráengednek valami radioaktív anyagot, akkor a hagyományos fizika és normál emberi logika szerint a macska megdöglik.