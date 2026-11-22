Fidesz-KDNP;Orbán-rezsim;karaktergyilkosság;Erwin Schrödinger;Varga Judit;Magyar Péter;

2026-11-22 16:20:00 CET

A csekély esély szócikk példázataként két téma verseng manapság, van-e élet a politikai halál után a Fideszben, és hogy a hat és fél milliárd forint ásta-e el a KDNP-t. Avagy: él-e még a macska Schrödingere.

Tuzson Bence állította azt nemrégiben, hogy Magyar Péter csak elterelő hadműveletként tartja maga előtt a kisvárdai rengetegben elásott milliárdok ügyét, addig sem kell beszélnie Varga Juditról és a Tisza tervezett megszorításairól. Ez persze akkor is csak egy szalmabábérvelés és/vagy tankönyvi terelés, ha Magyarnak történetesen inkább érdekében áll a volt miniszterhez köthető földi vagy föld alatti javakról értekezni, semmint a volt feleségének parlamenti meghallgatásán történtekről. Ez fordítva is igaz: a Fidesznek sokkal kellemesebb (vagy talán az egyetlen ép ésszel elviselhető) forgatókönyv az volna, ha a tizenhat éves osztogatása-fosztogatása helyett kizárólag Magyar Péter személyes vagy politikai múltja volna a közélet fókuszában.

Annyi történt, hogy már nem Orbán Viktor és a Megafon (és a teljes propagandahátország) fújja a passzátszelet, és nem egy betárazott karaktergyilkosság a válasz bármely politikai kritikára, ahogy ez az eltakarított rezsim rossz emlékű uralkodása idején mindennapos volt. Vona Gábor muszlimbarát homokos, Hadházy Ákos hidegvérű szomszédgyilkos, Botka László svájci Rolex-gyártulajdonos, Márki-Zay Péter katonákat küldene a keleti frontra.

És különben is, Brüsszel alázatos szolgáiként együtt bontanák le a kerítést. Vagy legalábbis közülük az, aki előbb ér le sovány malac vágtában a déli határhoz egy közmunkásokból toborzott motoros hidegvágó különítmény élén.

Így ment ez. Most viszont nem azért lép kutyaszarba / esik árokba / csúszik el banánhéjon a Fidesz és a KDNP tízpercenként, mert a gonosz Magyar Péter titkos kancellária-főosztályán létezik egy kutyaszar-, vizesárok- és banánhéj-ügyi iroda, ahol az aktuális ármányt kifundálják közszolgák munkaidőben. A Fidesz azért áll a szarviharban, mert szelet vetett a politikai hígtrágyaszóró fedélzetéről huzamosan, közszolgaként munkaidőben, és mert örömét lelte benne, szabadnapon is.

Hat és fél milliárd forint beásva a magyar anyaföldbe, teljesen gazdátlanul még akkor is hírértékű volna, ha „csak” minden idők negyedik legnagyobb ötöslottó-nyereményét helyezte volna párnaciha helyett egyéb biztonságos helyre a tulajdonos. Ez a tulajdonos ugyanis már biztosan jelentkezett volna, mondván, nevessék csak ki, de ő nem bízik a bankokban, sem a befektetési tanácsadókban, ezért bizony elásta a pénzt az erdőben. Ezért a hat és fél milliárdért a kutya sem jelentkezik (illetve kutya az volt, szimat nyomán pénzre ment – nem csodálkoznánk, ha élelmes kiképzők már fejlesztenék a Tanítsa be Buksit, meglesz az a baksis! appot karácsonyi ajándéknak.)

Ez a pénz rossz pénz, vagy az alvilági, vagy a politikai maffia széfje volt az erdő mélye, és aligha kockáztatna meg a hatóság olyan fiaskót, hogy a végén kiderüljön, semmi köze Sesztákhoz.

Unger Anna nyilván nem mondhat mást, mint hogy nem tudják, kinek a pénzét találták meg a nyomozók. Ámbár elég lett volna tőle két tőmondat (veszélybe sodorva a tizenöt perces műsoridőt) 1. Akkor lesz ismert a pénz tulajdonosa, ha ez bíróságon bebizonyosodik (mint mondtuk, ezért az összegért tulajdonosként jelentkezni egyenlő lenne egy vallomással és néhány év börtönnel), hiszen rá kell bizonyítani valakire. 2. A Seszták Miklóssal és másokkal szemben indított büntetőeljáráshoz kapcsolódóan találták a tetemes suskát, mint ahogy ez utóbbi el is hangzott az RTL-interjúban.

A heti rendes tudathasadást (ha és amennyiben) meg is szenvedte a Fidesz és a KDNP, hiszen a volt kereszténydemokrata fejlesztési miniszter a megszólalók szemében egyszerre politikai fogoly és lemondásra érett képviselő. Erre mondta Magyar Péter a Kisvakond-frakciónak címezve, hogy ez bizony Schrödinger-macskája-állapot, utalva a Nobel-díjas fizikus kvantummechnikai okfejtésének híres cicájára, akit egy dobozba zárva egyszerre lehetett élőnek és holtnak is gondolni.

A doboz kinyitása ez esetben nem megy egyik pillanatról a másikra, sok időbe fog telni, és addig a Fidesz és a KDNP figurái a kínok kínját élik át, hogy levegyék-e a faliújságról (akikre büszkék vagyunk...) Sesztákot.

Igazán érdekes egyébként, hogy a Fidesz a teljes honlapját, mind a 38 évét letörölte, hogy politikaifogoly-arcképcsarnokot rendezzen be. Ha a pártmaradvány ragaszkodik ahhoz (márpedig igen), hogy a makulátlansággal és a tökéletességgel volt azonos a kormányzásuk, akkor valóban nem tehettek mást. Ez politikai döntés volt politikai következményekkel, ahogy a 3,4 millió protestszavazat is az volt. Az igazságszolgáltatás meg egy másik döntés lesz.

A miniszterelnök hajdan kiszakadt óvszeréről szóló e heti polémia elsősorban nem is Magyar Péterről szólt, hanem a politikai vakságról, ami az őt élesen bíráló doktornő bizonyított, miszerint a szép orvosi szakma elemi szabályait sem képes felismerni. És ilyen értelemben mélyen szomorú. Nincs benne semmi Schrödinger, bár egy bocsánatkérés végül csak előugrott.

Ha már mély szomorúság: a nemzetközi patriotizmus messze világló fáklyája, az amerikai elnök szerepét játszó „tragikomikus” a saját pamfletjének Sleepy Don-ja lett a héten, amikor békésen belealudt Hszi Csin-ping kínai elnök és kommunista pártfőtitkár beszédébe, de a valódi vérfagyasztás az volt (történelemkönyvek lapjai, szegények), amikor barátjának nevezte a háborús bűnökkel vádolt tömeggyilkost, Vlagyimir Putyint.

Mi tényleg erősen próbáljuk a nemzeti patrióta érzelmek körében tárgyalni a futóbolond diktátorok, ázsiai latorállam-vezetők és terroristatámogató rezsimek barátságát, amire Trump már helyből képes, de valamiért sokkal előbb jön ki a gálánk, semhogy bárminő büszkeséget éreznénk az orbáni kapcsolat maradványai után.

És egy jó hír a végére: soha nem látott transzparenciával választott vezérigazgatót a Magyar Televízió és Rádió Nonprofit Zrt. élére a Független Közmédia Testület. Néztük, ismeretterjesztő műsornak sem volt utolsó, pedig egyetlen forintba sem került. Kert Attilán a világ szeme, ahogy Magyar Péteren is volt (van): ha tisztességes lesz, már jó mindenkinek, a műsor így is, úgy is véleményes marad. Véleményt pedig örömmel mondunk, mert ez azt jelenti, hogy nézzük. Nézni azt kell, máskülönben semmit sem látunk. És akkor minden megtörténhet, például elássuk magunkat megint.